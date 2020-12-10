284 وفاة جديدة بكورونا في إيران

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران سيما سادات لاري وفاة 284 شخصاً بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في إيران من جراء الوباء إلى 51 ألفاً و496 شخصاً.

ونقلت وكالة “ارنا” عن لاري قولها خلال مؤتمرها الصحفي اليوم: إن إجمالي الإصابات الجديدة المسجلة بفيروس كورونا في إيران منذ يوم أمس لغاية اليوم بلغ 10 آلاف و403 ليصل العدد الكلي للإصابات إلى مليون و83 ألفاً و23 شخصاً.

وأشارت لاري إلى أن 34 مدينة في إيران تمر حالياً بالوضعية الحمراء و260 مدينة بالوضعية البرتقالية إلى جانب الإعلان عن الوضعية الصفراء من حيث تفشي وباء كورونا في 154 مدينة إيرانية أخرى.

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