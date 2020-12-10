الاحتلال الأمريكي يدخل رتلاً محملاً بمعدات عسكرية ومواد لوجستية و115 صهريجاً لسرقة النفط السوري

أدخلت قوات الاحتلال الأمريكي رتل آليات تحمل مواد لوجستية ومعدات عسكرية إلى منطقة الرميلان بريف الحسكة قادمة من الأراضي العراقية عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وذكرت مصادر محلية من قرية السويدية أقصى الريف الشمالي الشرقي للحسكة لمراسلة سانا أن قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت ظهر اليوم عبر معبر الوليد غير الشرعي رتلاً مؤلفاً من 44 آلية تضم شاحنات وبرادات وناقلات تحمل على متنها سيارات جديدة وتوجهت إلى منطقة رميلان النفطية شرق مدينة القامشلي بنحو 68 كم.

وفي إطار استمرارها بسرقة النفط السوري، أشارت مصادر محلية من منطقة الرميلان للمراسلة إلى أن 115 صهريجاً فارغاً دخل صباح اليوم إلى حقول نفط تل عدس حيث من المتوقع أنه ستتم تعبئتها بالنفط السوري لتعود إلى الأراضي العراقية عن طريق معبر الوليد غير الشرعي في ناحية اليعربية.

وأخرجت قوات الاحتلال الامريكي أمس رتلا مؤلفاً من 60 آلية من صهاريج نفط وشاحنات وبرادات وعدد من الناقلات وتوجه من حقول الرميلان النفطية إلى شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وتدخل قوات الاحتلال الأمريكي بشكل متكرر قوافل من الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها اللاشرعي في منطقة الجزيرة السورية ولضمان استمرار سرقة النفط والثروات الباطنية السورية بمساعدة ميليشيا “قسد” والمجموعات المسلحة التي تدعمها وتشغلها في المنطقة.

طباعة