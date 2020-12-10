الصين تفرض عقوبات على بعض المسؤولين الأمريكيين معاملة بالمثل

قررت الصين فرض عقوبات من باب المعاملة بالمثل على بعض المسؤولين بالإدارة الأمريكية وأعضاء بالكونغرس وأفراد بمنظمات غير حكومية تصرفوا بشكل سيئ وتحملوا مسؤوليات كبيرة بالنسبة لشؤون متعلقة بهونغ كونغ كما فرضت العقوبات على أفراد أسرهم المباشرين.

وحول التدابير المضادة المتعلقة بالعقوبات الأمريكية ضد 14 فرداً من نواب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني أكدت هوا تشون يينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية اليوم نقلتها وكالة “شينخوا” أن العقوبات التي فرضت من باب المعاملة بالمثل جاءت بسبب التدخل الأمريكي الخطير في شؤون الصين الداخلية وتقويض المصالح الجوهرية للصين باستخدام الشؤون المتعلقة بهونغ كونغ.

ولفتت هوا إلى أن الصين قررت في الوقت نفسه إلغاء معاملة التأشيرة الحرة للأمريكيين الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية والذين يقومون بزيارات مؤقتة إلى هونغ كونغ وماكاو، مضيفة: إن الصين تحث الولايات المتحدة مرة أخرى على التوقف فورا عن التدخل في شؤون هونغ كونغ وشؤون الصين الداخلية وعدم المضي في السير في الطريق الخاطئ والخطير.

وكان نائب وزير الخارجية الصيني تشنغ تسه قوانغ استدعى أول أمس نائب رئيس البعثة الأمريكية بالسفارة الأمريكية في الصين روبرت فوردن لتقديم احتجاج رسمي وإدانة شديدة لما تسمى العقوبات الأمريكية ضد مسؤولين بارزين في اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.

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