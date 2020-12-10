الاحتلال الإسرائيلي يمدد اعتقال شابين من أهلنا في الجولان لمشاركتهما في التصدي لمخططه العدواني الجديد
واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ممارساتها العدوانية بحق أهلنا في الجولان العربي السوري المحتل ومددت اعتقال شابين على خلفية مشاركتهما أمس في التصدي لمخطط الاحتلال بإقامة توربينات هوائية عملاقة على أراضيهم الزراعية.
وذكر مراسل “سانا” في القنيطرة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال الشابين تيمور نور الدين مسعود ونادر غسان الشاعر من أهالي الجولان السوري المحتل من أصل 8 مواطنين اعتقلتهم قوات الاحتلال أمس خلال تصديهم لمخطط سلطات الاحتلال بإقامة التوربينات الهوائية على أراضيهم.
صمود أهالي الجولان المحتل وتمسكهم بحقوقهم وأراضيهم الذي عبروا عنه من خلال المظاهرات والاحتجاجات والغضب العام أمس في قرى مجدل شمس وبقعاثا ومسعدة وعين قنية في الجولان السوري المحتل برغم اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأهالي بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع أجبر الاحتلال على الرضوخ لمطالبهم بعدم دخول أراضي بلدة سحيتا المحتلة مجدداً لإقامة توربينات هوائية عملاقة وعلى الإفراج عن المعتقلين تباعاً.
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