الفجوة تتسع بين بريطانيا و”الأوروبي”

تقرير– رشا عيسى

لا يبدو أن تغييراً إيجابياً يحصل في مسار مفاوضات “ما بعد بريكست” رغم الأجواء الإيجابية التي يحاول بثها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عقب زيارة بروكسل وعشاء العمل الذي عقده مع رئيسة المفوّضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين التي أكدت أن التباعد لا يزال كبيراً بين الطرفين، ليكون الخرق الوحيد المحقق هو الاستمرار في المفاوضات حتى يوم الأحد المقبل لاتخاذ القرار حول المسائل الخلافية بين الطرفين.

لم تكن ثمة حاجة للقاء بروكسل الأخير من أجل فهم المسائل الخلافية بين الطرفين والتي استمر التفاوض حولها ما يقارب العام من دون جدوى تذكر، بل جاء اللقاء الأخير ليكرس وجود فجوة كبيرة بين الطرفين قد تكون مرشحة للاتساع أكثر خلال الأيام المقبلة مع عدم وجو اتفاق حول عدة نقاط أبرزها وصول الصيادين الأوروبيين إلى المياه البريطانية، وآلية حل الخلافات في الاتفاق المستقبلي، والضمانات التي يطلبها الاتحاد الأوروبي من لندن في ما يخص المنافسة مقابل حق بريطانيا في الوصول إلى سوقه الهائلة من دون رسوم ولا حصص.

اللقاء كما كان متوقعاً لم يكن نقطة أساسية في ركن حل الخلافات التي تم ترحيلها إلى المفاوضين للمتابعة بها والبت بالقرار النهائي خلال اليومين المقبلين، ما يفسر عدم حماسة قادة الاتحاد الأوروبي لإعلان الانفراج المطلوب في اللقاء الأخير، بل سبق اللقاء الثنائي ما يمكن تسميته بتمهيد للفشل من قبل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي دعت إلى الاستعداد لفشل المفاوضات برمتها، وقالت: “هناك شيء واحد واضح أنه يجب الحفاظ على سلامة السوق الداخلية”، موضحة أنها تعتبر المنافسة العادلة محور المفاوضات، مضيفة: “إن مسألة المنافسة العادلة في الأنظمة القانونية المتباينة هي في الواقع السؤال الكبير الذي نحتاج إلى إجابات مرضية عليه”.

أوروبا المشتتة أصلا تحاول إظهار كلمة موحدة بوجه بريطانيا المتمردة على هيكلية الاتحاد والخارجة منه بإصرار منها، ويمكن القول إن عدم التساهل التجاري هو تأكيد لجونسون بأنه لا يمكنه تمزيق التحالف ثم البقاء في قلب الاهتمام التجاري والاستفادة من مزايا السوق المشتركة كما يسعى لتحقيقه في ظل أزمة اقتصادية تعصف ببريطانيا نتيجة الانسحاب وتبعات انتشار فيروس كورونا المستجد.

لم يحقق جونسون أياً من أهدافه عبر الانسحاب من “الأوروبي” لا على المستوى السياسي حيث يشهد تدهوراً في شعبيته ولا على المستوى الاقتصادي حيث لن يسمح له الاتحاد بالبقاء كشريك اقتصادي رئيسي إلا بشروط الأخير وهذا واضح من خلال الاتفاق الأوروبي، بينما تتجهز الشركات البريطانية لخسائر كبيرة عقب تطبيق الانفصال الفعلي المقرر مطلع العام المقبل مع انتهاء المرحلة الانتقالية التي تعلن انفصال بريطانيا عملياً عن الاتحاد الأوروبي، وتسجيل الخروج من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي.

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