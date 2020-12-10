إبراهيم النمر

تقام يوم غدٍ وبعد غدٍ مباريات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز لفئة الشباب, والتي تبرز فيها على السطح لقاءات غاية في الأهمية, ولاسيما لجهة صدارة الدوري بين المتصدر الاتحاد ووصيفه تشرين في ملعب السابع من نيسان في حلب ولقاءات «الديربي» بين الطليعة والنواعير في حماة، والمجد والشرطة في دمشق، واللقاءات الأخرى لا تقل أهمية عن سابقاتها بين الوحدة والكرامة في ملعب الجلاء بدمشق والوثبة والجيش في ملعب حمص الصناعي، وجبلة والحرية في ملعب المدينة الرياضية في اللاذقية وعلى الملعب نفسه تختتم الجولة منافساتها بين حطين الذي يستضيف المحافظة في مباراة قمة.

المتصدر والوصيف

الاتحاد متصدر الدوري على موعد مع لقاء قوي وتحدٍّ جديد عندما يستقبل تشرين الوصيف, والفارق 3 نقاط فقط وفي حال فوز الاتحاد سيوسع هذا الفارق, أما في حال خسارته فسيتشارك الفريقان الصدارة, وفي حال التعادل تبقى الأمور على ما هي عليه، فالجميع ينتظر هذا اللقاء المهم, ولاسيما أنهما سيخوضانه وهما منتشيان بالفوز في الجولة الماضية على المحافظة والوثبة توالياً، لذلك نتمنى كمتابعين مشاهدة مباراة كبيرة بينهما يسودها التحدي والرغبة في تقديم كرة قدم حقيقية ولاسيما أن الجولات الماضية شهدت كثيراً من الخروج عن القواعد الأخلاقية, ما جعل لجنة الانضباط تصدر قراراً بعقوبة مدرب تشرين ياسر لفاح بعدم مرافقة فريقه 4 مباريات متتالية.

لقاءات «الديربي»

الطليعة والنواعير -وبغض النظر عن ترتيبهما- أكيد سيكون اللقاء بينهما ذا طعم خاص ونكهة مميزة, وقد اعتدنا على ذلك في كل لقاء بينهما, لذلك نتمنى أن نشاهد مباراة قوية تليق بسمعة الفريقين الكبيرين، وفي الطرف المقابل المجد والشرطة كذلك الأمر, فكلاهما بحاجة للنقاط كاملة فهما يحتلان المركزين الأخيرين.

أما الجيش فربما عاد للسكة الصحيحة بعد طول غياب بعد فوزه على جاره المجد, فهل سيحافظ على ذلك؟ أم ستكون للوثبة كلمة مغايرة وخاصة بعد خسارته أمام تشرين بهدف؟.

والوحدة والكرامة يسعيان بدورهما لفك شراكتهما في المركز الثامن, فلمن ستكون الغلبة؟.. بالطبع أرض الملعب هي الفيصل؟.

وجبلة بدوره بحاجة ماسة للنقاط لكنه سيصطدم بطموحات الحرية الساعي للتقدم أكثر نحو مراكز المقدمة وهذا حق مشروع.

يشار إلى أن الاتحاد يتصدر الترتيب بـ22 نقطة, يليه تشرين بـ19 نقطة, وحطين 16 نقطة, والوثبة 15 نقطة, والمحافظة 14 نقطة, والطليعة 13 نقطة, والحرية 11 نقطة، والوحدة والكرامة والجيش 9 نقاط, والنواعير 8 نقاط وجبلة 7 نقاط والشرطة 4 نقاط وأخيراً المجد بنقطتين.

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