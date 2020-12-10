إنجاز أولمبي جديد لرياضتنا عبر الربّاع عهد جغيلي

زاهر بدران

تلقى رئيس اللجنة الأولمبية السورية – فراس معلا كتاباً من «جيمس ماكلود»- مدير علاقات اللجان الأولمبية الوطنية والتضامن الأولمبي في اللجنة الأولمبية الدولية يعلمه فيه بأنّ الرباع السوري عهد جغيلي قد انتقل من الترتيب السادس إلى الرابع في منافسات رفع الأثقال وزن +105 رجال ضمن دورة الألعاب الأولمبية التي جرت في لندن عام 2012 استناداً لقرار اللجنة الانضباطية في اللجنة الأولمبية الدولية بتاريخ 5 تشرين الثاني 2019 التي قضت بإقصاء الرباع « أولكسي تورختي» (المركز الأول) والقرار المتخذ من محكمة التحكيم في المجال الرياضي CAS بتاريخ 21 أيار2019 لإقصاء الرباع رسلان نوردينوف» (المركز الرابع).»

ويعدّ رباعنا عهد جغيلي من الرباعين الأقوياء الذي تألق في البطولات القارية والعالمية منذ سنوات طويلة, وسجله الرياضي مليء بالإنجازات المهمة, حيث سجل العديد من الأرقام القياسية للوزن الثقيل باسمه, وأصبح الرقم الصعب في كل المشاركات الخارجية للرياضة السورية في الدورات العربية والدولية.

مارس ابن ريف حماة رياضة رفع الأثقال في سن ليست مبكرة حيث قادته الصدفة ليخوض مسيرة طويلة, بدأها بالحديد وتوجها بالذهب عبر محطات متعددة قادته ليكون أحد سفراء الرياضة السورية في أولمبياد بكين 2008 ولندن 2012

وبذلك يصبح الرباع عهد جغيلي رابع لاعب يحقق لسورية إنجازاً أولمبياً بعد ذهبية العداءة غادة شعاع وفضية المصارع جوزيف عطية وبرونزية الملاكم ناصر الشامي.

والرباع عهد جغيلي من مواليد حماة 1982 وله الكثير من الإنجازات, أبرزها 3 برونزيات في بطولة آسيا للشباب 2002 في تايلاند و5 ذهبيات وفضية واحدة في بطولة العرب في سورية 2003 وبرونزية بطولة آسيا 2004 في كازاخستان و2 ذهب وفضية واحدة في الدورة العربية في الجزائر 2004 وبرونزية وفضية بدورة المتوسط في إسبانيا 2005 وثلاث ذهبيات وبرونزية في دورة التضامن الإسلامي في السعودية 2005 وذهبية الدورة الآسيوية بقطر 2006 وثلاث ذهبيات في الدورة العربية في مصر 2007 وذهبيتان وفضية ببطولة آسيا في الصين 2007، وثلاث ذهبيات في بطولة الأندية الآسيوية في سورية 2007 وذهبيتان بدورة المتوسط في إيطاليا 2009 وثلاث ذهبيات ببطولة العرب بالعراق 2010 وذهبية وفضية وبرونزية في بطولة آسيا بالصين 2011 وثلاث برونزيات في كأس الرؤساء الروسي 2011 وفضيتان بدورة المتوسط 2013 في تركيا وذهبية دورة التضامن الإسلامي في أندونيسيا وثلاث فضيات ببطولة آسيا في تايلاند 2015

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