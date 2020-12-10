الحسكة ــ خليل اقطيني

مازال حي العزيزية الواقع شرق مدينة الحسكة والواقع تحت سيطرة المجموعات المسلحة يشهد توتراً شديداً ناتجاً عن حدوث اشتباك مسلح بين عائلتين من سكان الحي أودى بحياة اثنين وإصابة العديد من أفراد العائلتين، وهناك مساعٍ عشائرية لتهدئة النفوس بين العائلتين وعدم تطور الأمور إلى ما هو أسوأ من ذلك، في ظل الانتشار الكبير للسلاح بين المواطنين.

وذكر الطبيب الشرعي في الحسكة الدكتور محمد سعيد شلاش لـ«تشرين» أن حصيلة الاشتباك المسلح بين العائلتين هي مقتل شخصين اثنين وإصابة عدة أشخاص لم يـُعـْرَف عددهم حتى الآن. والقتيلان هما الشقيقان محمد مدلول السليم البالغ من العمر 45 عاماً ونعيم مدلول السليم البالغ من العمر 30 عاماً. واللذان وصلا إلى المشفى الوطني في حي العزيزية متوفيين بسبب تعرضهما لإطلاق نار بشكل مباشر ومن مكان قريب عليهما، حيث تلقى القتيل محمد رصاصتين واحدة في الصدر والثانية في الخاصرة ما أدى إلى حدوث نزيف صاعق أدى إلى وفاة محمد، في حين اخترقت رصاصة أطـْـلـِقـَـت من مكان قريب عين شقيقه نعيم اليسرى الأمر الذي أدى حدوث إصابة بليغة في الوجه وكسر في الجمجمة ما أدى إلى تحطمها وخروج المادة الدماغية من مكانها وحدوث الوفاة على الفور.

وأوضح شلاش أن سبب الاشتباك يعود إلى حدوث مشاجرة بين أطفال من العائلتين أثناء اللعب في الشارع ما أدى إلى تدخل الأهل فيه بالأسلحة وحرق لعدة منازل في الاشتباك.

وتشهد المناطق الواقعة خارج سيطرة الجيش العربي السوري في محافظة الحسكة انتشاراً واضحاً للجريمة، والسلاح المتفلت، وخاصة جرائم الأخذ بالثأر التي وقع الكثير منها حتى الآن، منها وقوع ثلاث جرائم خلال شهر واحد، وكان حي النشوة الغربية قد شهد اشتباكاً مسلحاً بين عائلتين أدى إلى مقتل شابين وفتاة وإصابة العديد من أفراد العائلتين.

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