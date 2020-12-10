إبراهيم النمر

اشتدت المنافسة في الدوري الممتاز لكرة القدم الذي شهد الكثير من الأحداث في الجولة الماضية والمتمثلة بفوز الجيش على الوحدة في قمة العاصمة وإقالة مدرب الحرجلة فجر إبراهيم من منصبه لتردي نتائجه والفوز الصعب للكرامة على الساحل وانتفاضة الفتوة أمام الطليعة والتعثر الجديد للاتحاد مع حطين.

أما السبت فتنطلق منافسات الجولة السابعة من دورينا والتي يلتقي فيها الوثبة مع تشرين و الشرطة مع الاتحاد والحرية مع جبلة والوحدة مع الحرجلة والساحل مع الجيش والفتوة مع الكرامة وحطين مع الطليعة.

قمة

بالطبع لقاء الوثبة الخامس بـ11 نقطة مع تشرين الوصيف بـ15 نقطة سيكون قمة في كل شيء وكلاهما يبحث عن النقاط كاملة ليبقى في دائرة المنافسة على الصدارة والوثبة خسر نقطتين ثمينتين أمام جبلة وعليه التعويض لكن المهمة ليست سهلة، وتشرين بدوره يراها فوزاً مع تعثر الكرامة ليتربع على عرش الصدارة من جديد فكل شيء وارد في كرة القدم؟.

العودة للمسار

الشرطة التاسع بـ6 نقاط يريدها عودة للمسار الصحيح بعد تعثر مع تشرين والاتحاد الأخير بنقطة يتيمة يمر بظروف غير مثالية وغير مطمئنة, فعلى الرغم من تغيير المدير الفني للفريق إلا أن النتائج بقيت كما هي للأسوأ وهو بحاجة لصدمة إسعافية إيجابية تنقذه من موقفه هذا؟

لمواصلة المشوار

الحرية العاشر بـ5 نقاط وجبلة السابع بـ9 نقاط يريدانها لمواصلة المشوار الناجح ولاسيما الحرية الذي حقق فوزاً مهماً جداً على الحرجلة في الجولة الماضية وهو الفوز الأول له و جبلة يريد مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية بقيادة عمار الشمالي وهو حق مشروع.

اختبار أول

الوحدة السادس بـ11 نقطة يسعى لتعويض خسارته مع الجيش من أجل التقدم نحو المربع الذهبي وهو فريق طموح ويسعى لحصد البطولات ولا بد من الفوز للوصول إلى ذلك أمام الحرجلة فسيخوض اللقاء بقيادة مدربه الجديد مصطفى الرجب الذي عمل مساعداً للمدرب فجر إبراهيم وهذا الاختبار هو الأول له ولابد من أن يحقق نتيجة إيجابية لتغيير المسار نحو الأفضل.

أما الساحل الثاني عشر بنقطتين فلابد من أنه يمر بظروف صعبة ونتائجه غير مطمئنة وإن كان يقدم جيداً فكرة القدم تعترف بلغة الأهداف، والجيش منتشٍ بفوز مهم جداً على الوحدة وسيواصل تحقيق النتائج المتميزة للوصول نحو القمة.

اختلاف الطموحات

الفتوة الثالث عشر بنقطتين يسعى للخروج بأقل الخسائر أمام الكرامة المتصدر بـ16 نقطة التي يريدها لتعزيز صدارته لكن الفتوة ربما سيكون مختلفاً لأنه خطف نقطة تعادل مهمة من الطليعة لكن أرض الملعب ستحدد هوية الفائز.

وأخيراً حطين الرابع بـ12 نقطة سيلتقي الطليعة الثامن المتساوي بعدد نقاطه مع مركزه, فكلاهما يحاولان كسب الرهان وتحقيق الفوز وهذا حق مشروع لكليهما لذلك يصعب التكهن بالنتيجة، لكن نتمنى مشاهدة مباراة مميزة من الفريقين الطموحين.

طباعة