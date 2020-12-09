محتجون يتظاهرون في بيروت وطرابلس
أقدم محتجون لبنانيون اليوم على قطع الطرق أمام مصرف لبنان المركزي ونفذوا اعتصاما أمامه ما اضطر قوى الأمن اللبناني إلى قطع الطرق المؤدية إلى الحمرا حتى انتهاء الاعتصام .
وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن مجموعة من المحتجين نفذوا وقفة احتجاجية في ساحة الشاعر خليل مطران في بعلبك رفضا لغلاء السلع الغذائية ورفع الدعم عنها والمطالبة بمحاكمة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة.
كما شهدت مدينة طرابلس مساء اليوم سلسلة تحركات واعتصامات مطلبية حيث انطلقت مسيرة شعبية من مناطق باب الرمل ومحرم داخل الأحياء الشعبية باتجاه ساحة النور احتجاجا على غلاء الأسعار وتدني مستوى المعيشة.
وتوجه محتجون إلى مستديرة البحصاص عند المدخل الجنوبي لطرابلس وقطعوا الطرق المؤدية إلى مناطق الكورة بالشاحنات كما عمدوا إلى قطع الطريق التي تربط طرابلس بالأوتوستراد الساحلي احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية ونددوا بالتوجهات نحو إلغاء الدعم عن المواد الغذائية والمحروقات والدواء .
وأفادت غرفة التحكم المروري في قوى الأمن الداخلي بإعادة فتح طريق عام البحصاص في طرابلس كما تمت إعادة فتح السير على أوتوستراد المصنع عند مدخل نفق المرج بعد أن قطعه محتجون صباح اليوم.
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