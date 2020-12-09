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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأربعاء 24 ربيع الآخر 1442 الموافق لـ 09 كانون الأول 2020
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الأخبار
محتجون يتظاهرون في بيروت وطرابلس
إيران تدرج السفير الأمريكي باليمن على قائمة الحظر والعقوبات
طيران العدوان السعودي يشن غارات على محافظتي صعدة والجوف
إقالة 14 ضابطاً أمريكياً بعد سلسلة من جرائم القتل بقاعدة فورت هود
رضائي: السلاح المستخدم لاغتيال فخري زاده يعود لحلف الناتو
السفير آلا: مخطط الاحتلال إقامة توربينات في الجولان المحتل انتهاك لمئات القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ويجب وقفه
مشيخة عقل المسلمين الموحدين: الموقف النضالي لأهلنا في الجولان يعبر عن موقف كل سوري غيور على وطنه
الحزب الديمقراطي اللبناني: الجولان سيبقى البوصلة لكل الشرفاء
شيوخ ووجهاء القبائل والعشائر في الحسكة: الوقوف خلف الجيش في مواجهة الإرهاب والاحتلالين الأمريكي والتركي
الخارجية: سورية تدين بشكل مطلق الإجراءات الإسرائيلية في الجولان المحتل وتجدد دعمها اللامحدود لأهالي الجولان في إضرابهم العام ضدها