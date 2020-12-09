إيران تدرج السفير الأمريكي باليمن على قائمة الحظر والعقوبات
أدرجت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الأمريكي كريستوفر هنزل باليمن على قائمة الحظر والعقوبات الإيرانية على خلفية دوره المحوري في الأزمة الإنسانية هناك.
وجاء في بيان صدر عن الوزارة اليوم: “هنزل له دور فعال في تنظيم وتمويل وتسليح وتوجيه وتنفيذ أعمال العدوان السعودي على اليمن وفي الكارثة الإنسانية اليمنية وكذلك المشاركة في انتهاكات القواعد الأساسية والمبادئ الأساسية للقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني وحقوق الإنسان ضد شعوب المنطقة ودوره في فرض عقوبات أمريكية تعسفية قمعية وغير قانونية على الشعب اليمني”.
وأشار البيان إلى أنه سيتم إدراج هنزل في قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب الإيراني وعلى جميع الجهات المعنية الإيرانية التقيد بمفاد البيان.
وكانت الولايات المتحدة فرضت مؤخراً عقوبات على السفير الإيراني في صنعاء حسن إيرلو كما أدرجت حركة أنصار الله اليمنية ضمن الكيانات “ذات القلق الخاص” الأمر الذي لقي استنكاراً يمنياً واسعاً.
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