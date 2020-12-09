طيران العدوان السعودي يشن غارات على محافظتي صعدة والجوف
واصل طيران العدوان السعودي شن غاراته على مناطق عدة في محافظات يمنية مستهدفاً المدنيين والممتلكات الخاصة والعامة.
ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر أمني قوله إن طيران العدوان شن غارتين على منطقة الحصامة بمديرية الظاهر في محافظة صعدة وغارتين على منطقة اللبنات بمديرية الحزم في محافظة الجوف.
وأوضح المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديريات ماهلية ومدغل وصرواح بمحافظة مأرب وسبع غارات على مديرية نهم في صنعاء وتسع غارات على جبل ضين بمديرية عيال سريح وألقى ثلاث قنابل ضوئية على منطقة بني حجاج بمديرية السودة في محافظة عمران.
ويواصل النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ آذار 2015 مستخدماً كل أنواع الأسلحة ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات آلاف المدنيين ودمار هائل في البنى التحتية.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي