تعرض أحد كابلات محولات التوليد في محطة محردة لضرر بالغ بسبب الرطوبة
تعرض أحد الكابلات الأرضية على مخرج المحولة الرئيسة في محطة توليد الطاقة الكهربائية في محردة إلى ضرر بالغ بسبب الرطوبة.
وقال المهندس علي هيفا مدير عام المحطة في تصريح لـ سانا إن هذا الخط مغذ لمحطة تحويل 66 كيلو فولط والتي تغذي بدورها مساعدات محطة توليد محردة ومحطة تحويل شيزر التي تضم بدورها 7 خطوط باستطاعة 20 ك.ف.ا المسؤولة عن تأمين التغذية الكهربائية لمدينة محردة وعشرات القرى المحيطة بها.
وأضاف هيفا: إن تعطل هذا الكبل دفع الشركة إلى تأمين تغذية خارجية لمنطقة محردة وهو أدى إلى نقص في كمية الطاقة الكهربائية المخصصة للمنطقة من 18 ميغا إلى 10 ميغا وبالتالي زيادة ساعات التقنين على منطقة محردة لافتاً إلى أن الكبل المتضرر يحتاج في صيانته إلى مواد ذات طبيعة خاصة وهو ما يتم العمل على تأمينه من الورشات المركزية في مدينة دمشق نظراً لعدم توافر هذه المواد في محافظة حماة.
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