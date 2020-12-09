إقالة 14 ضابطاً أمريكياً بعد سلسلة من جرائم القتل بقاعدة فورت هود
أعلن الجيش الأمريكي اليوم إقالة 14 ضابطاً في مناصب قيادية في قاعدة فورت هود في ولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة بعد سلسلة من جرائم القتل.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزير سلاح البر الأمريكي رايان مكارثي قوله خلال تقديمه نتائج التقرير عن الوضع في فورت هود “أجبرتنا وفاة الجندية فانيسا غيلين المأساوية وسلسلة من المشاكل الأخرى في القاعدة على التدقيق في أنظمتنا وسياساتنا وأنفسنا”.
وجاء في التقرير المفصل الذي طلبه مكارثي من محققين مستقلين حول الوضع في فورت هود إن “القاعدة تسجل معدل جريمة أعلى بكثير من غيرها من حيث جرائم القتل والشروع في القتل والاغتصاب والاعتداء الجنسي والسرقة وتعاطي المخدرات كذلك حالات الانتحار”.
وأضاف التقرير أن “عدم استجابة القيادة العسكرية أدى إلى بيئة تسمح بالاعتداء والتحرش الجنسي” واستناداً إلى هذا التقرير أمر مكارثي بإقالة 14 ضابطاً رفيعي المستوى من بينهم جنرالان بما في ذلك نائب قائد القاعدة.
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