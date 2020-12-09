رضائي: السلاح المستخدم لاغتيال فخري زاده يعود لحلف الناتو

كشف أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران محسن رضائي أن السلاح الذي استخدم في جريمة اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده يستخدمه حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ولفت رضائي في تصريح له اليوم إلى أن التقرير الذي رفعه رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام بشأن الأوضاع الأمنية في البلاد أشار إلى أن السلاح الذي استخدم في اغتيال الشهيد فخري زاده هو سلاح يستخدمه حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأضاف رضائي “لقد أوضح اللواء باقري أنه خلال السنوات الأخيرة حاولت التنظيمات الإرهابية مراراً اغتيال الشهيد فخري زاده إلا أنه تم إحباط محاولاتها لكن هذه المرة من خلال استخدامها التقنيات المتطورة وأسلحة الليزر والأسلحة الذكية الموجهة بالأقمار الصناعية تمكنت من تنفيذ عملياتها بنجاح”.

وأشار أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام إلى أن الإرهابيين استخدموا سلاحاً رشاشاً مزوداً بكاتم صوت في جريمة الاغتيال.

وكان نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي فدوي كشف في تصريح له مؤخراً عن أن جريمة اغتيال الشهيد فخري زاده تمت عبر سلاح رشاش مزود بنظام ذكي يتحكم به عبر الأقمار الصناعية تم وضعه في شاحنة صغيرة.

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