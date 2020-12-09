مشيخة عقل المسلمين الموحدين: الموقف النضالي لأهلنا في الجولان يعبر عن موقف كل سوري غيور على وطنه

أكدت مشيخة عقل طائفة المسلمين الموحدين في سورية أن الموقف النضالي والوطني لأهالي الجولان السوري المحتل الرافض للأعمال الاستفزازية والتوسعية لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في أراضيهم يعبر عن كل سوري غيور على وطنه وكرامته مطالبة المنظمات الدولية وحقوق الانسان بالتدخل الفوري لوقف اعتداءات وإرهاب كيان الاحتلال ضد أهالي الجولان وأراضيه.

وفي بيان لها تلقت سانا نسخة منه جددت مشيخة العقل الوقوف مع أهالي الجولان السوري المحتل وتأييدها موقفهم كونهم أصحاب أرض وحق ضد كل معتد وغاصب والوقوف خلف القيادة السورية والجيش العربي السوري لاسترجاع كل شبر من أرض الجولان العربي السوري المحتل.

وكان أهالي الجولان السوري المحتل نفذوا صباح اليوم إضراباً عاماً شمل كل المرافق الحياتية وتوجهوا إلى الأراضي المزمع إقامة المراوح العملاقة عليها وانتشروا فيها لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططها التوسعي في ممتلكاتهم.

كما شهدت قرى مجدل شمس وبقعاثا ومسعدة وعين قنية حالة غضب عارمة ومظاهرات جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأهالي الذين انتشروا لحماية أراضيهم ومنع سلطات الاحتلال من الدخول إليها فعمدت إلى تفريقهم عبر الاعتداء عليهم بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ما أدى إلى إصابة أكثر من عشرين مواطناً واعتقال آخرين ما استدعي خروج الأهالي بمظاهرات تطالب بالإفراج عن المعتقلين ووقف الاعتداءات.

طباعة