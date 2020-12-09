الانتهاء من صيانة وإصلاح خط توتر 230 ك ف المغذي لأحياء محافظة الحسكة

أنهت الشركة العامة لكهرباء الحسكة أعمال الصيانة والإصلاح لخط التوتر الكهربائي 230 ك ف في الطبقة- الأبواب الذي خرج من الخدمة جراء انهيار برجين وتضرر برج ثالث.

وفي تصريح لمراسل سانا بين مدير عام الشركة المهندس أنور عكلة أن الورشات الفنية التابعة للشركة أنهت عمليات تركيب برجي توتر عال في قرية سودة وعبد بريف الحسكة الجنوبي الغربي وإجراء صيانة للبرج الثالث المتضرر.

وأشار عكلة إلى إجراء تجربة على الخط واستقباله للتيار الكهربائي بشكل طبيعي لافتا إلى أنه ستتم إعادة وضعه في الخدمة مباشرة وتغذية الأحياء بالتيار الكهربائي بشكل تدريجي وفق برنامج التقنين المعتمد من قبل الشركة.

وانهار البرجان وتضرر ثالث في الخامس من الشهر الجاري نتيجة الأضرار الناجمة التي لحقت بالأبراج خلال السنوات الماضية جراء الإرهاب ما أدى إلى انقطاع التغذية الكهربائية عن محافظة الحسكة.

طباعة