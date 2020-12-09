الحزب الديمقراطي اللبناني: الجولان سيبقى البوصلة لكل الشرفاء

أكد الحزب الديمقراطي اللبناني وقوفه إلى جانب أبناء الجولان السوري المحتل بمعركتهم في الدفاع عن الأرض والهوية والوجود، مشدداً على أن الجولان سيبقى عربي الهوية والانتماء وسيبقى البوصلة لكل الشرفاء في هذه الأمة.

وندد الحزب في بيان له اليوم تلقت سانا نسخة منه بمخططات العدو الصهيوني الاستيطانية والتهجيرية والتي تلطى احدثها تحت غطاء إقامة “توربينات” مشيراً إلى استيلاء الاحتلال بذريعتها على آلاف الدونمات من الأراضي الزراعية وتسببها بضرر صحي كبير مع ما يحمله ذلك من مخططات قديمة جديدة لتهجير أهلنا في الجولان.

ووجه الحزب في بيانه التحية لأهلنا في الجولان العربي السوري المحتل، داعياً المنظمات الدولية وفي طليعتها الأمم المتحدة إلى التدخل الفوري لوقف اعتداءات وانتهاكات الاحتلال بحق أهلنا.

من جهته، أكد العميد مصطفى حمدان أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين “المرابطون” في بيان مماثل دعم ابناء الجولان السوري المحتل في نضالهم ضد مخططات الاحتلال، مشيراً إلى أن مقاومة أهلنا في الجولان تؤكد أن سورية كانت وستبقى قلب العروبة النابض واحدة موحدة بأهلها وقيادتها.

وكان أكثر من عشرين شخصاً من أهلنا فى الجولان السورى المحتل أصيبوا اليوم خلال محاولة قوات الاحتلال الإسرائيلي تفريقهم اثناء تجمعهم بين قريتي مجدل شمس ومسعدة المحتلتين احتجاجاً على مخطط الاحتلال إقامة “توربينات” هوائية عملاقة على أراضيهم.

وأعلن أهلنا في الجولان السوري المحتل بدء إضراب عام يشمل كل المرافق الحياتية وتعطيل المدارس والتعليم عن بعد والتوجه إلى الأراضي المزمع إقامة المراوح العملاقة عليها والانتشار فيها لمنع سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تنفيذ مخططها التوسعي على ممتلكات الأهالي.

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