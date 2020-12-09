لجنة المتابعة الوزارية تفتتح مشروع ري سعلو وتطلع على بدء الضخ التجريبي لمشروع ري القطاع الثالث

عثمان الخلف:

بدأت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة المشروعات الخدمية والتنموية في دير الزور جولتها برئاسة وزير النفط والثروة المعدنية المهندس ” بسام طعمة” يرافقه وزير الدولة لشؤون الاستثمار “محمد فايز البرشا” إلى موقع مشروع الري في بلدة ” سعلو ” بريف دير الزور الشرقي. مدير الزراعة المهندس ” رافع أبو العيش ” أكد في تصريح لـ” تشرين ” أن المشروع من تمويل برنامج الغذاء العالمي وتنفيذ دائرة العلاقات المسكونية حيث تم وضع أربعة محركات زراعية مع محولتين في الخدمة، ويروي المشروع 450 هكتاراً وتستفيد منه 450 عائلة.

ثم جال الوفد الوزاري على مشروع الري في القطاع الثالث التابع لفرع المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي بحوض الفرات، حيث حضروا بدء أعمال تشغيل الضخ التجريبي للمشروع والذي يروي نحو 11 ألف هكتار في قرى المريعية والعبد وموحسن والبوليل والطوب وسعلو والزباري وجزء من بلدة بقرص .

ليطلع بعدها على واقع محطة التيم التابعة لشركة الفرات للنفط مستمعاً لشرح مفصل عن واقع عملها من مدير العمليات في شركة الفرات للنفط المهندس ” فواز العفارة ” موضحاً أنها محطة مركزية لمعالجة النفط الخام باستطاعة تبلغ 50 ألف برميل /يومياً، تتكون من عدة وحدات خاصة بفصل المياه والغاز عن النفط ومن ثم غسيل النفط لإزالة الملوحة وتسخينه لفصل جزيئات المياه المتعلقة به ومن ثم يتم ترقيده وترحيله إلى المصافي، وتتبع للمحطة مجموعة من الحقول هي ( النيشان، الشولا، الخراطة) ويتم استقبال نفط حقول المهاش والقصيبة ونفط حقل الورد. وانتقل الوفد الوزاري في جولته إلى المخبز الآلي الثاني في حي هرابش متفقداً العمل فيه، حيث أشار مدير فرع المخابز ” إبراهيم الأسعد” لعودة العمل إلى 8 مخابز 3 منها آلية و 5 احتياطية وتبلغ الكميات المخبوزة من الدقيق يومياً 80 طناً .ليلتقي في ختام الجولة الفعاليات الأهلية والرسمية بالمحافظة واستمع لمطالبهم حول تحسين الواقع الخدمي، وأكدت اللجنة على الاهتمام الحكومي ببذل الجهود كافة لإعادة إعمار المحافظة.

هذا وتتابع اللجنة الوزارية المكلفة متابعة مشروعات إعادة الإعمار جولتها غداً الخميس على عددٍ من المشروعات ضمن مدينة دير الزور.

رافق الوفد الوزاري في جولته أمين فرع الحزب ” رائد الغضبان ” ومحافظ دير الزور ” فاضل نجار ” وقائد الشرطة العميد ” بلال محمود” وعددٌ من أعضاء مجلس الشعب.

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