مع تزايد الإصابات.. الحاجة ماسّة لجهاز تحليل مسحات «كورونا» وتشديد الإجراءات في درعا

درعا - وليد الزعبي:

تتزايد الإصابات بفيروس كورونا في درعا، والإحصاءات المعلنة تؤكد ذلك على الرغم من أنها لا تؤشر إلى أعداد الإصابات الحقيقية لكون الكثير من الأشخاص الذين لديهم أعراض المرض يحجرون أنفسهم تلقائياً في منازلهم مع أخذ أدوية معينة، كما أن ريف المحافظة يشهد حالات مشابهة كثيرة لا تصل إلى فريق التقصي عن المرض للتثبت من إصابتها أم لا، وقد تحدث وفيات بسبب الإصابة من دون أن تدونها الإحصائيات الرسمية، وأن مجمل ما يحدث يستدعي أقصى درجات الوعي لأهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية والعلاجية المطلوبة من المواطنين، كما يحتاج من الجهات المعنية تشديد الإجراءات، خاصة أن لا مبالاة تسود المشهد سواء في الدوائر أو في مختلف الأماكن، توازياً مع ضرورة رفد درعا بجهاز تحليل المسحات لتسريع الوصول للنتائج وخاصة مع تزايد الإصابات ولكون المحافظة حدودية وهناك أشخاص تتم إعادتهم من الجانب الأردني ويحتاجون إلى مسحات والفصل في حالاتهم، علماً أن ما يحدث الآن حسب عاملين في فريق تقصي الفيروس هو تأخر نتائج المسحات التي ترسل إلى دمشق، على سبيل المثال لم تصل بعد 29 الشهر الفائت أي نتائج للعينات المرسلة.

وأوضح الدكتور عبد الحميد الرفاعي – رئيس مجمع العيادات الشاملة في درعا أنه مع حلول فصل الشتاء بدأت الهجمة الموسمية الثانية لمرض فيروس كورونا، ما أدى إلى ازدياد حالات الإصابة، وأمام هذا الواقع لا بد من التقيد التام بالإجراءات الوقائية المحددة من الفريق الحكومي ضد المرض المذكور، حيث لم يعد هناك مجال للتهاون ولا بد من الالتزام بارتداء الكمامة وإجراء التباعد المكاني وتعقيم الأيدي والأسطح.

وأضاف الرفاعي: إن هناك إجراءات نوعية تقتضي الضرورة اتخاذها سريعاً وتتمثل بتلبية طلبات القطاع الصحي العام في درعا لجهة توسيع الطاقة الاستيعابية لمراكز العزل والحجر وزيادة حصة المحافظة من الأدوية الخاصة بالمرض التي يكاد ينعدم وجودها مع زيادة كمية الكمامات والمعقمات، إضافة إلى ضرورة إعادة توزيع الأطباء حسب الأولويات بحيث تكون المشافي في أعلى سُلمها لاسيما ضمن الظروف الحالية على أن يتم العمل على مبدأ المناوبات لرفع عبء التنقل اليومي عنهم.

وشدد الرفاعي على أهمية أن يتم تزويد المحافظة بجهاز (pcr ) الخاص بفحص المسحات والكشف عن حالات الإصابة بالفيروس المذكور بالسرعة المطلوبة لأن نتائج المسحات التي ترسل إلى دمشق تحتاج إلى أسبوع حتى تعود.

تجدر الإشارة إلى أن هناك حالات أخذت لها مسحات وتوفيت ودفنت وأقيمت مجالس العزاء الخاصة بها من دون أي إجراءات احترازية لكون نتائج مسحاتها لم تصل لتحسم أنها إيجابية أو سلبية وهو أمر يرتب نتائج سلبية كبيرة على المخالطين، ومن هنا وبناء على ما سبق من تزايد الإصابات ولكون المحافظة حدودية ينبغي النظر بشكل جاد بمطلب تأمين جهاز (pcr) لدرعا.

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