العمل يتم بوتيرة جيدة… سد« فاقي حسن» قيمة مضافة للواقع الخدمي والزراعي والسياحي

اللاذقية - رحاب رجب:

يعدّ مشروع سد الشيخ حسن واحداً من أهم المشاريع في محافظة اللاذقية, حيث إنه سيعطي قيمة مضافة تنعكس إيجاباً على الواقع الزراعي والخدمي والسياحي في المنطقة، وما يزيد من أهميته هو أن مياه بحيرة السد متجددة على مدار العام, وذات نوعية جيدة وفق نتائج التحاليل التي تم إجراؤها في مخابر مديرية الموارد المائية في اللاذقية, يؤكد المهندس نبيل حسن- مدير الموارد المائية في اللاذقية أن أسباباً فنية عدة أدت إلى زيادة المدة في تنفيذ أعمال المشروع تتعلق بتسليم المقالع, ومواقع العمل خالية من العوائق بعد أن تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص العقارات من قبل وزارة الزراعة, وإزالة الأشجار في العقارات المخصصة لتنفيذ المشروع، إضافة إلى وجود بعض التعديلات الفنية الحاصلة أثناء أعمال التنفيذ.

ولفت مدير الموارد المائية إلى أن أعمال «الردميات الغضارية» في نواة جسم السد لا يمكن تنفيذها إلا في فصل الصيف, حيث تكون رطوبة مقالع «الغضار» مناسبة لأعمال الردم.

وأوضح م-حسن أن المشروع يقع شمال غرب مدينة اللاذقية ويبعد مسافة / 55 / كم عنها ويهدف إلى تخزين /1.776/ مليون م3 بهدف تأمين مياه الشرب للتجمعات السكانية الواقعة بمحيطه بغزارة أعظمية 70 ل/ثا وإرواء مساحة /300/ هكتار بغزارة أعظمية 300ل/ثا.

وأكد مدير الموارد أنه يتم تنفيذ السد بموجب العقد المبرم مع مؤسسة الإسكان العسكرية: بتكلفة تقديرية /7.150/ مليار ل.س منجز بنسبة 65.3%. و من المتوقع الانتهاء من إنجازه خلال عام 2022, مع الإشارة إلى أنه يتم من قبل المديرية حالياً, وبشكل متزامن مع مراحل التنفيذ, تحديد العقارات المستهدفة المطلوب إرواؤها بالتنسيق مع مديرية الزراعة وكل الفعاليات والجهات ذات الصلة، ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتصميم وتنفيذ شبكة الري اللازمة, إضافة إلى أنه قد تم تسليم مؤسسة مياه الشرب المخططات والمعطيات التصميمية المطلوبة من أجل الدراسة لتأمين مياه الشرب للتجمعات القريبة من موقع المشروع.

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