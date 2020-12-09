طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرقه السيادة اللبنانية
جدد طيران العدو الإسرائيلي الحربي والاستطلاعي خرقه الأجواء اللبنانية.
وذكرت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم أنه تم تسجيل خرقين جويين من قبل طائرتي استطلاع تابعتين للعدو الإسرائيلي تخللهما تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب اللبناني وبيروت وضواحيها وبعبدا.
وأشار البيان إلى أنه تم أيضاً تسجيل 6 خروقات جوية من قبل طائرات حربية تابعة للعدو الإسرائيلي تخللها تنفيذ طيران دائري فوق مختلف المناطق اللبنانية.
ويواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لسيادة المياه والأجواء اللبنانية في تحد وانتهاك للقانون الدولي والقرارات الدولية.
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