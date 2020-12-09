ترامبية بايدن!

مها سلطان

يواصل الرئيس المنتخب جو بايدن عملية تشكيل فريقه غير آبه بالتشويش الذي يفتعله دونالد ترامب.. هذا لا يعني أن ترامب ليس حاضراً في عملية التشكيل بحكم ما يمكن تسميته “المورّث والوريث”، باعتبار أن الأول ورث من الثاني حملاً ثقيلاً من السياسات والقرارات في الداخل وفي الخارج، ولأننا في الخارج ويهمنا من السياسات الأميركية ما هو متعلق بنا فإننا لا بد وأن نترصد ونتابع كل ما يخصنا في هذه السياسات وإن كنا لا نجد كبير عناء في توقعها بعد عقود طويلة من السياسات الأميركية المتشابهة فيما يخص منطقتنا والقضايا العربية مهما اختلفت الإدارات بين «جمهورية» و«ديمقراطية».

لذلك لا نستغرب أن يبدأ الإعلام الأميركي توسيع عملية الحديث والتسريبات عن سياسات بايدن المتوقعة تجاه منطقتنا.. لم نستغرب أن يتحدث عن أن بايدن سيُبقي سياسات ترامب (وإجراءاته وقراراته) على حالها فيما يخص قضايانا وعلى رأسها القضية الفلسطينية، فبايدن حسب هذا الإعلام ينظر “بإيجابية” لسياسات ترامب الرامية لتصفية القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني ولا ينوي تغييرها بل سيسير على نهجها ويعمقها بشكل يخدم بصورة أكبر كيان الاحتلال الصهيوني، ولذلك هو سيختار لإدارته من الشخصيات ما يتناسب مع هذا النهج.. وربما يُبقي على الشخصيات نفسها التي كانت في عهد ترامب.. قد يُبقي على كوشنر نفسه، لا شيء مستبعد إذا كان بايدن يجاهر بتأييد سياسات ترامب في منطقتنا.

لن نسأل لماذا منطقتنا بالذات؟.. الجواب معروف، لذلك ليس هناك صعوبة في توقع السياسات والتوجهات، ولا نستغرب عندما تعلن الإدارات الأميركية المتعاقبة أن لا جديد في سياساتها، سوى -طبعاً- المزيد من المؤامرات والمخططات العدوانية.

الجديد الذي لا يتحدث عنه الإعلام الأميركي أن في المنطقة من لم يعد يأخذ السياسات الأميركية العدوانية وكأنها “قدر غير قابل للرد”.. وإذا كان في المنطقة من غيّر سياساته لتتناسب وتتوافق مع السياسات الأميركية، فإن في المنطقة -بالمقابل- محور مقاومة يتسع ويتعزز ولن يغير من سياساته، وهو اليوم أقوى وأصلب في المواجهة والرد، وهو من تحسب الإدارات الأميركية حسابه وتسعى لقلب المنطقة رأساً على عقب من أجل تدميره، ولكنه في كل مرة يخرج أقوى حتى وصل إلى ما هو عليه من قوة وردع.. وبالتالي فإن على بايدن وإدارته المقبلة أن يأخذوا في حساباتهم أن الاستمرار في سياسات ترامب نفسها لن يجدي نفعاً وربما يكون كارثياً على أصحاب هذه السياسات.. وإن غداً لناظره قريب.

طباعة