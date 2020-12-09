المقت: أبناء الجولان السوري المحتل سيفشلون مخطط التوربينات الاستيطاني على أراضيهم

جدد الأسير المحرر صدقي المقت التأكيد على أن أبناء الجولان السوري المحتل سيفشلون مخطط الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني الرامي إلى إقامة مراوح هوائية “توربينات” على أراضيهم الزراعية وسيواصلون الدفاع عن أرضهم مهما بلغت التضحيات.

وأشار المقت خلال اتصال هاتفي مع قناة السورية اليوم إلى أن أبناء الجولان متشبثون بكل شبر من أرضهم ويرفضون بالمطلق مخطط الاحتلال الاستيطاني الذي يتضمن الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضيهم مؤكداً أنهم لن يسمحوا بتنفيذ هذا المخطط ولن يمر إلا على جثث أهالي الجولان الذين سيدافعون عن أرضهم مهما كلف الثمن.

وشدد المقت على تمسك أبناء الجولان المحتل بأرضهم وبهويتهم العربية السورية ومواصلة الدفاع عن أرضهم بمواجهة الاحتلال الإسرائيلي لإفشال كل مخططاته التهويدية وفي مقدمتها مخطط التوربينات الاستيطاني لافتاً إلى أن أبناء الجولان سيواصلون النضال فى وجه الاحتلال حتى تحرير كامل الجولان المحتل وعودته إلى وطنه سورية.

بدوره أكد رئيس الفعاليات الوطنية الفلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1948 الشيخ سلمان عنتير أن الجولان أرض عربية سورية وستبقى مشدداً على أن أهالي الجولان المحتل يواجهون الاحتلال الغاشم بشجاعة كبيرة وسينتصرون بإرادتهم وسيفشلون مخططاته التهويدية.

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