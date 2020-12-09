مدير «السورية للحبوب»: 7 آلاف طن قمح تضررت بمستودع « جرمز» في الحسكة

ميليا إسبر

أكدّ مدير عام «السورية للحبوب»- المهندس يوسف قاسم في تصريح لـ«تشرين» أنّ المركزين الموجودين حالياً في الحسكة لتخزين الأقماح هما «جرمز» والثروة الحيوانية, ويتبعان لوزارة الزراعة، منوّهاً بوجود 40 مركزاً لمؤسسة الحبوب خارج الخدمة, حيث تسيطر عليها مليشيا( قسد الإرهابية) في الحسكة، لذلك تم اعتماد هذين المركزين الأكثر أمناً وأماناً بحيث يتم التخزين فيهما والمحافظة على الأقماح وصونها من دون وصول مليشيات مسلحة إليها، كاشفاً أن هذين المركزين لا يصلحان فنياً للتخزين، لكن الظرف الأمني لمحافظة الحسكة فرض علينا التخزين في هذه المواقع، من هنا كانت عملية إتلاف الرصة الأولى« الأرضية» بسبب التربة غير الصالحة للتخزين، ومنطقة تجمع أمطار، علماً أنه بعد ترحيل الأكداس«أكياس فوق بعضها», فإن الرصّة الأولى تباع كمادة علفية, وبيّن قاسم أن حجم الكميات المتضررة من القمح في مستودع «جرمز » نحو 7000 طن من أصل 400 ألف طن موجودة في العراء، وهو رقم طبيعي من وجهة نظره نتيجة الظروف المناخية، مشيراً إلى وجود 17% من الأقماح المعفنة تحتوي على حبات سليمة, أي إن هناك 700 طن قمح سليم استطاع المتعهد المستجر للكميات المصابة, من خلال ورشات الغربلة لديه, أن يفرز الحبّ السليم عن المصاب، موضحاً أنّ المؤسسة غير قادرة على ذلك بسبب عدم توفر آلات الغربلة لحين عودة مركز تل زيوان الخاص بهذا الموضوع, وهو حالياً تحت سيطرة (قسد)، وتالياً من الطبيعي أن يوجد لدى المتعهد أقماح سليمة, إضافة للأقماح المتضررة التي يقوم ببيعها كمواد علفية, مدير «السورية للحبوب» ذكر أنّ المؤسسة لا تتعامل بـ«شوادر» قماشية في تغطية الأقماح, وأنّ «الشوادر» الكتانية المستخدمة غير نافذة للمياه الأمطار ولا تتعرض الأكياس تحت هذه «الشوادر» لأي نسبة أمطار، بينما يتم استخدام «الشوادر النايلون» التي تتم تغطية الأكداس فيها أثناء التعقيم، موضحاً أنه خلال هذا العام ونتيجة انخفاض المخزون التجاري لدى مؤسسة الحبوب من مادة القمح اضطرت المؤسسة بعد أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المختصة البدء بالشحن وبكثافة يومية تصل إلى 5000 طن قمح خلال أشهر« شباط – آذار – نيسان» إلى الداخل من أجل تأمين رغيف الخبز، علماً أنه تم إيقاف كل أعمال بيع الأرضيات مع بداية شراء الموسم الجديد لمدة ستة أشهر ابتداءً من الشهر الثاني وحتى الشهر الثامن, لذلك بقيت هذه الأرضيات موجودة, ويتم بيع الأرضيات الأخرى إلى جانبها.

وختم يوسف بالقول : هناك لدى مجلس إدارة المؤسسة قرارات تغريم لأمناء المستودعات التي تحدث نواقص لديهم بكامل قيمة الأقماح الناقصة وبثلاثة أضعاف سعر الشراء، منوهاً بأنّ المؤسسة مع التحقيق بكل أعمالها, منها مسألة تخزين ومحاسبة من تثبت إدانته.

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