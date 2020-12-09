أبناء الجولان السوري المحتل يتظاهرون في قرية مسعدة ويقطعون الطرقات مطالبين سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق سراح المعتقلين من الأهالي الذين اعتقلوا خلال تظاهرهم احتجاجاً على إقامة الاحتلال مراوح توربينية فوق أراضيهم الزراعية

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأربعاء 23 ربيع الآخر 1442 الموافق لـ 09 كانون الأول 2020
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الأخبار
اقتصاديون: 70% من القطاع الصناعي غير منظم
المقت: أبناء الجولان السوري المحتل سيفشلون مخطط التوربينات الاستيطاني على أراضيهم
موقع سويدي: نظام أردوغان يطارد معارضيه إلى شرق آسيا
في الوقت المتبقي لـ"بريكست"
بسبب سياسات أردوغان .. الاقتصاد التركي من سيئ إلى أسوأ
إصابة أكثر من 20 من أبناء الجولان السوري المحتل باعتداء الاحتلال الإسرائيلي عليهم خلال احتجاجهم على مخطط التوربينات الهوائية
روحاني: عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي لا تحتاج لمفاوضات
الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى التخلي عن امتلاك أسلحة نووية
القوات العراقية تصد هجوماً لإرهابيي "داعش" جنوب سامراء
البنك الدولي: تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات كورونا يحتاج ثلاث سنوات