آخر تحديث: 2020-12-09 13:45:51
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أبناء الجولان السوري المحتل يتظاهرون في قرية مسعدة ويقطعون الطرقات مطالبين سلطات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق سراح المعتقلين من الأهالي الذين اعتقلوا خلال تظاهرهم احتجاجاً على إقامة الاحتلال مراوح توربينية فوق أراضيهم الزراعية

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