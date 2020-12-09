علي الرّاعي

تأتي أهميّة رواية (عائلة باسكوال دوارتيه) للإسباني “كاميلو خوسيه ثيلا 1916 – 2002″ من أكثر من عتبة، العتبة الأولى: إنها النتاج السردي الأول ل”ثيلا” بعد أن دفعته الحرب الأهلية الاسبانية للسرد، وهو القادمُ من بوابة الشعر العريضة، ومن ثم كانت هذه الرواية أول كتاب يُنشر لهذا الروائي الذي استفاد من تجربته الشعرية السابقة في السرد الروائي الموشى بنكهة ساخرة تصل حدود العدم والعبثية، والعتبةُ الثانية: إنها من الروايات الأولى التي صدرت عقب انتهاء الحرب الأهلية في اسبانيا بين الملكيين، والجمهوريين، بقيادة الجنرال فرانكو، أو كما عُرّف بها؛ إنها الرواية الافتتاحية للأدب الإسباني بعد الحرب..

وهي أيضاً من الروايات الأولى التي تقف على عتبة الواقعية الوجودية، أكثر منها حيوية فلسفية، وهو الأمر الذي وضعها في مُقابلٍ ندّي مع رواية (الغريب) لأبير كامو التي صدرت في السنة نفسها (1942).. وهي أيضاً الرواية التي اكتسبت منذ لحظة إصدار طبعتها الأولى، مرتبة المعلم التاريخي الأدبي المُتداول، وهي مرتبة – كما يراها النقاد- لم يبلغها سوى قلة من النصوص السردية أو الشعرية أو المسرحية.. وعلى ما يتوافق عليه مؤرخي الأدب؛ إن رواية عائلة باسكوال دوارتيه؛ تُمثّل بصمة في تجاوزٍ فعّال للفجوة الناجمة عن الحرب التي تحوّلت فيها فعلاً أسباب الحرب ونتائجها الفورية إلى استعارة مؤثرة..

كل ذلك جعل الاسبان يختارون رواية (عائلة باسكوال دوارتيه) من بين أفضل عشرة كتب باللغة الاسبانية خلال القرن العشرين، ومن ثم كانت الرواية الاسبانية الأكثر ترجمة إلى جانب رواية (دون كيشوت) لسرفانتس..

ورغم إنّ الرواية مبنيّة على عبثية القتل، والتمزق الداخلي التي تعيشها الشخصية المحورية (باسكوال) غير أنها لا تذكر سيرة الحرب وأحداثها أبداً، وإنما تتحدث عن نتائجها من خلال استخدام تقنية (الاعتراف) التي يسردها (ثيلا) لشخصيته (باسكوال)، بما يوحي بسرد السيرة الذاتية يرويها (الناسخ)، وهو هنا صوت الرواي أو السارد في الرواية، والذي يُشير إلى أن مهمته كانت تقتصر على جمع أوراق باسكوال التي كتبها سارداً قصة حياته خلال آخر دخول له للسجن، وقبل اقتياده لمقصلة الإعدام، وذلك بعد أن قام باسكوال بما يُشبه الوصية بأن تنقل هذه الأوراق التي كتبها، وهو في حالٍ ما يُشبه السباق مع الزمن في أن تصل هذه الأوراق لمكان ما، هو صيدلية في بلدة (آلميندرالنجو) على الحدود الغربية لإسبانيا مع البرتغال، حيث يجدها الناسخ (خواكين)، فيقوم الأخير بتصحيهها وترتيبها، ولابأس ولأجل بما يشي بالصدق الفني أن ينوّه كل حينٍ من السرد إنّ ما يقدمه؛ هو بخط باسكوال نفسه، وهو قد يأسف في مكان آخر من سرد بعض الألفاظ والمفردات التي لا تليق بالقارئ، أو ربما بفقدان بعض الأوراق مثلاً، لكن ما يحضر من الحرب، هو زمانها، ذلك إن ثمة إصرار من السارد على ذكر تواريخ الأحداث في الرواية، وعلى ذكر أمكنتها بالتفصيل، والتي تعيد جميعها إلى زمن الحرب الأهلية الإسبانية خلال سنة 1936 وما تلاها..

بمعنى أن رواية (عائلة باسكوال دوارتيه) لم تأخذ السرد التقليدي، وهنا يمكن أن نقول؛ إنه ومنذ الاعتراف بالرواية كنوعٍ مُستقل، انبثقت عن أنواع إبداعية كثيرة شكلت ما يُشبه الإرهاصات الأولى لتبلورها؛ لم تركن الرواية على شكلٍ إبداعي كنموذج يأخذ شكل المسطرة يُقاس عليها هذا النوع من السرد..

بل منذ البداية، ومن إسبانيا تحديداً التي تفخر إنّ الرواية الكاملة الملامح الفنية المُعاصرة ولدت على أراضيها مع رواية (دون كيشوت)، والتي يؤرخ للسرد الروائي من سنة إصدارها الأول كصاحبة قصب السبق في فضاء هذا الإبداع.. أقول منذ البداية استطاعت الرواية أن تقترح أشكالاً لسردها، وها هو (ثيلا) في هذه الرواية يتخذ شكلاً سردياً سيكون له مساحته المهمة في الإبداع الروائي في غير مكانٍ في العالم فيما بعد، وربما قد يكون المؤسس لهذا الشكل من السرد الروائي الذي يقوم على الاعتراف بما يوحي بالسيرة الذاتية، أو أدب المُذكرات، والذي من الطبيعي أن يبدأ من آخر مشهد ليعود بتقنية الخطف خلفاً، إلى البدايات، أي يبدأ من المشهد الأخير، ومن ثم ينتهي به في زمن دائري مُغلق ومحتوم، وهو ما اشتغل عليه (ثيلا) ليقول غايته في هذه القدرية المحتومة التي جسدها (باسكوال) بكل المناخات التي وجد نفسه فيها ابتداءً من والدين لا يكفان عن الشجار، أب يحل كل معاناته بالألم والصمت، والأم التي تحل كل الصعاب التي تعترضها بالصراخ، وهو الكائن الذي لم يستفيد من حلول الاثنين، وكان له حلٌّ ثالث يوغل في عبثيته، هنا يوجد الأشخاص الجيدون لفعل أي شيءٍ جيد، لكنهم لا يفعلون أي شيءٍ جيد.. ثم وبالصدف التي اعتبرها قدرية مُسيّر هو في شعابها أشبه بكائن مُخدّر، حيث تدفعه الظروف مُكرهاً لأن يقدم على القتل بطريقة أشبه بحالة عبثية فظة تبدأ بقتل الآخر ذلك الآخر الذي يصر أن يضع نفسه في مهبّ العبثية ومن ثمّ لأن يُقتل على يد من سيصبح “مُجرماً” مكرهاً، وغصباً عنه، ومن ثمّ سيلجأ لأن يقتل بعض أصوله، ولينتهي بقتل ذاته وتفسه ليس بمعنى الانتحار، وإنما بمعنى العبثية والعدمية، فهنا ثمة كائن لا يريد القتل، بل وليس من طبعه أن يقتل، غير أنّ المحنة؛ إنه في كل مرة؛ ثمة أشخاص يدفعون بأنفسهم بين يديه ليقتلهم، ولا يتركون له مجال آخر سوى أن يقوم بقتلهم، وذلك بارتكابهم لحماقات بحقه، الأمر الذي لم يعد بمقدوره سوى أن يقوم بقتلهم بكامل العبثية، وليكون السؤال، أو ليحضر السؤال بكامل حموضته في الحلق: “ولماذا كان كلّ ذلك؟؟!!”..

إذن؛ هو روي أقرب إلى (الاعتراف) أمام كاهن في كنيسة، الكنيسة التي كثيراً ما لجأ إليها باسكوال في ضياعه ليعترف أمام الكاهن، والكتابة هنا أيضاً؛ هي شكل آخر من الاعتراف الذي هو “توبة”، والغاية هي إراحة النفس ما أمكنه إلى ذلك في نضالٍ أخير في هذه الحياة، لكنه هنا وعندما يصيرُ مكتوباً، يصيرُ اعترافاً علنياً بنزوعه لأن يُروى.. روي ذلك الجزء من الذاكرة الذي يصر أن لا يُمحى، بل أن يُسجّل ويُدوّن، ويُسفح على الورق في (انتحارٍ) أخير، وهو هنا انتحار “زائف” أي بدل سفح الدم، كان سفح الحبر..

وهنا لنرى باسكوال يرسم بورتريه لنفسه، رسم يتحدث به موصفاً حاله، وهو ما يبدأ به اعترافه وسرده: “لستُ سيئاً، على الرغم من أني قد لا افتقر إلى الأسباب التي تجعلني كذلك..” لكنه يوضّح: نحن جميع البشر نملك الجلد نفسه لحظة الولادة، ومع ذلك، ونحن نكبر، يستمتع المصير بتنويع تشكيلنا، كما لو كنا مصنوعين من الشمع، وبتخصيصنا في مسارات مختلفة للوصول إلى النهاية نفسها..

مثل هكذا شخصية برأي الناسخ الذي يُقدمها تعليقاً، أو كما يُسميها ملاحظات، وربما بسببها الشيء الوحيد الذي جلبها للضوء؛ إنها تُشكّلُ نموذجاً للسلوك، وليس نموذجاً للتقليد، بل للهروب منه؛ هو نموذج تصبحُ أمامه مواقف الشك كلها فائضة؛ وهو نموذج لا تستطيع أن تقول حياله: أترى ما يفعلهُ؟؟ حسناً، إنه يفعل عكس ما ينبغي له فعله.. لهذا الكائن التي اكتملت دائرة حياتة، والتي بدأت من قرية رابضة “على طريق ملساء، وممتدة كنهارٍ من دون صخب.. ملساء، وطويلة كأيام المحكوم بالإعدام، بالغة الطول، والرقة لدرجة لا يُمكنك فيها حتى تخيلها..” وكأنه بهذا الوصف الشاعري، يوحي باكتمال الدائرة، أو برسمها منذ البداية..

هذه السيرة الذاتية التي سردها (بطلها) أو ضحيتها باسكوال بخط يده، غير أنّ خاتمتها كانت بيد الآخرين، كالناسخ، والقس وغيرهما، هنا الخاتمة التي تأتي كتعليق، بمعنى أن من يُسجل خواتمنا؛ هم الآخرون، وذلك بإعادة سردها كل مرة من وجهة نظر مختلفة، لتبقى السيرة كلها في محل تأويل وإضافات وحذف.. وها هو القس (س.لورينيا) يكتب: “أنهيت للتو قراءة دفعة من اعترافات دوارتيه، ولا يمكنك يا سيدي تصؤّر الانطباع العميق الذي تركته في روحي بالنسبة لخادم التقط كلمات توبته الأخيرة بالفرح نفسه الذي يلتقط فيه الفلاح حصاده الذهبي، هذا الرجل الذي يبدو ضبعاً للأغلبية، لكن حين تتعمق في روحه، يُمكنك معرفة أن لا شيء داخلها سوى حمل وديع ومُحاصر، وخائف من الحياة..”.

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