بسبب سياسات أردوغان .. الاقتصاد التركي من سيئ إلى أسوأ

تقرير: رولا شموط

تبدو صورة الاقتصاد التركي مهشمة إلى حد بعيد مهما حاول رئيس النظام التركي رجب أردوغان تجميلها, فالتشوهات ظاهرة في كل القطاعات، والأزمة التي يمر بها هذا الاقتصاد ليست مرتبطة فقط بتراجعات القطاعات المختلفة، بل بالسياسة المضطربة التي اعتمدها أردوغان منذ أن قبض على الحكم.

تركيا تواجه وضعاً اقتصادياً صعباً, حيث تعمقت أزمات الاقتصاد التركي على وقع معاودة هبوط قيمة الليرة أمام الدولار ، وتحوّلت تركيا إلى ملاذ لمضاربي العملات مع تزايد حالات عدم اليقين بشأن اقتصادها, فعلى الرغم من كون كثير من ملامح التباطؤ الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي لتركيا يمكن إرجاعها إلى تداعيات جائحة “كورونا”، إلا أن الأزمة التركية تبدو أقدم وأكثر تجذّراً في مفاصل الاقتصاد.

محافظ البنك المركزي التركي الأسبق دورموش يلماز انتقد وبشدة تردي الأوضاع الاقتصادية لبلاده في ظل حكم حزب “العدالة والتنمية”, معرباً عن قلقه الشديد من انهيار الاحتياطي النقدي “للمركزي” التركي, حسب ما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة “سوزجو” المعارضة.

وقال يلماز الذي يشغل حالياً نائب العاصمة أنقرة عن حزب “الخير” المعارض: “عملت بالبنك المركزي 35 عامًا، وعشت ندرة في النقد الأجنبي، لكن طيلة هذه الفترة لم يكن الاحتياطي الأجنبي سالباً كما هو الآن، لكن هذا ما (نجح) النظام الحالي في فعله”, وحذر من أن الاقتصاد يواجه أزمة تقترب من تلك التي ضربت تركيا عام 2001, حينما قامت الشركات الأجنبية بشراء الأسهم رخيصة من الأسواق.

وأضاف ساخراً: “يجب تهنئة النظام التركي على هذا الإنجاز الذي يضاف لسلسلة إنجازاته التي لا حصر لها في الاقتصاد”!

وكان علي باباجان رئيس حزب “الديمقراطية والتقدم” قد أشار سابقاً إلى أنه على أردوغان اتباع خطة إصلاحية للاقتصاد، بعيداً عن السياسات الشعبوية.

بدورها, وكالة “موديز” الدولية للتصنيف الائتماني تجنبت نشر تقريرها التقييمي الجديد الخاص بتركيا الذي كان من المنتظر أن تصدره في الرابع من الشهر الجاري, مكتفية بالقول في بيان لها: إنها لم تجرِ أي تعديلات بشأن التصنيف الائتماني لتركيا والمشهد الائتماني الخاص بها.

ولكن في المقابل أدرجت وكالة “موديز” انفراد أردوغان بآلية اتخاذ القرار عقب الانتقال للنظام الرئاسي, واضطراب نسب القروض والتضخم المرتفع والتراجع في قيمة الليرة ضمن النقاط الاقتصادية السلبية.

أردوغان يفرض سيطرة كاملة على المصرف المركزي، وعين خلال عام واحد رئيسين للمصرف ، فيما يشير مراقبون إلى أن قرار خفض ورفع قيمة الفائدة لا يصدر إلا من مكتبه.

في غضون ذلك, جاء في استطلاع رأي أجرته مؤسسة “جازيجي” للأبحاث أن 69 % من الأتراك يقولون: “إن الاقتصاد التركي سيئ, وإن أردوغان هو المسؤول عن مسار الاقتصاد السيئ في البلاد”, فيما قفز معدل التضخم النقدي في تركيا إلى 14.03%، وفقاً لآخر الإحصائيات في تشرين الثاني الماضي.

ووفق تقرير آخر أصدره البنك الدولي مؤخراً فإن تركيا احتلت المرتبة السادسة عالمياً ضمن الدول صاحبة أعلى دين خارجي، حيث يبلغ حجم ديونها الخارجية لعام 2020 نحو 440.9 مليار دولار، بينما احتلت المرتبة الثانية عالمياً ضمن الدول صاحبة أعلى ديون، وفق نسبة الدين الخارجي للدخل القومي.

وذكر التقرير أن نسبة احتياطي البنوك المركزية في 120 دولة مقارنة مع ديونها الخارجية بلغت 72 في المئة، غير أن هذه النسبة بلغت في تركيا 18 في المئة ما يعكس تراجع تركيا عن المتوسط العام بنحو كبير.

وتشير الموازنة الجديدة للحكومة التركية إلى لجوء وزارة الخزانة والمالية للاقتراض على الصعيدين الداخلي والخارجي، حيث سيشهد هذا الشهر اقتراض الخزانة نحو 97.6 مليار ليرة من الداخل ونحو 17.6 مليار ليرة من الخارج.

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