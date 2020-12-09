في الوقت المتبقي لـ”بريكست”

تقرير- صفاء إسماعيل

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون التوجه خلال الأيام القليلة القادمة إلى بروكسل والتدخل المباشر على خط المفاوضات, للتوصل إلى اتفاق قبل خروج بريطانيا الفعلي من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الأول الحالي, وذلك بعد تعثر الجولة الأخيرة من المفاوضات بين بريطانيا و”الأوروبي” التي انعقدت في بروكسل الاثنين الماضي, والتي كانت بمثابة الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق ينظم العلاقات المستقبلية بين الطرفين بعد إتمام “بريكست”.

التقييم المتشائم الذي أعطاه المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه لأعضاء البرلمان الأوروبي, لحال المفاوضات التي لا تزال تراوح مكانها منذ ثمانية أشهر مع نظيره البريطاني ديفيد فروست, من دون التوصل إلى أي تقدم حيال نقاط الخلاف الأساسية بين بريطانيا وبروكسل وهي (الصيد, شروط المنافسة العادلة, الآلية المستقبلية لحلّ الخلافات), بالإضافة لازدياد مخاوف البريطانيين من فوضى ستعم بريطانيا بعد رحيلها عن “الأوروبي” من دون اتفاق, كل ذلك دفع جونسون للدخول على خط المفاوضات وبحث التوصل لاتفاق قبل نفاد الوقت؛ خاصة بعد تصريحات دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي أكدوا فيها “أن الكرة أصبحت الآن في ملعب جونسون”, ما جعل الأخير يعجل بالتدخل لاستمالة الشارع البريطاني ومحاولة تهدئة مخاوفه التي يعلم جونسون أنها لن تصب في مصلحته إذا عمّت الفوضى التي يخشاها البريطانيون عقب “بريكست” من دون اتفاق.

بعد لقاء المفاوضين الأخير في بروكسل، ومع بقاء ثلاثة أسابيع فقط على مغادرة بريطانيا للسوق الأوروبية المشتركة، اتفق جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين هاتفياً على عدم توافر الظروف للتوصل إلى اتفاق نهائي، وطلبا من المفاوضين الإعداد لاجتماع مباشر في بروكسل خلال الأيام المقبلة, في الوقت الذي ستكون فيه العلاقة المستقبلية مع لندن أحد المواضيع الساخنة في القمة الأوروبية التي ستبدأ غداً الخميس في بروكسل, حيث ستُطرح فيه مسودة اتفاق على زعماء الكتلة الـ27 أو سيتم الإقرار بالفشل.

صحيح أن بريطانيا لا تزال تطبق القواعد الأوروبية رغم خروجها الرسمي من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني الماضي، إلا أن خروجها من السوق الموحدة والاتحاد الجمركي سيُصبح فعلياّ في 31 كانون الأول الحالي, وفي حال عدم التوصل لاتفاق، ستخضع المبادلات التجارية بين لندن والاتحاد الأوروبي اعتباراً من مطلع كانون الثاني القادم، لقواعد منظمة التجارة العالمية من خلال مغادرة السوق الموحدة والاتحاد الجمركي اللذين استفادت منهما شركات بريطانية كثيرة على مدى عقود. أي إنه سيتمّ فرض رسوم جمركية وحصص, ما يثير خطر حصول صدمة للاقتصاد البريطاني الذي يعاني أصلاً بسبب تفشي جائحة “كورونا”.

وحسب تقارير اقتصادية مستندة إلى أرقام وإحصائيات, خاصة بعد انخفاض قيمة الجنيه الإسترليني وسط مخاوف بأنه لن يكون هناك اتفاق يغطي تجارة سنوية قيمتها حوالي تريليون دولار, فإنه إذا كان حجم الأضرار يعتمد على نتيجة المفاوضات الجارية في الوقت المتبقي لبريطانيا في فلك “الأوروبي”, فالخبراء الاقتصاديون يتوقعون أن يكون “بريكست” مؤلماً اقتصادياً بالنسبة لبريطانيا.

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