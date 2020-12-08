كندا تسجل 3688 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت كندا اليوم 3688 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ إجمالي الإصابات في عموم البلاد 426742 إصابة بينما بلغ إجمالي الوفيات جراء الفيروس 12842 بعد تسجيل 65 وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بحسب موقع وورلد ميتر الأمريكي.

بدورها أعلنت رومانيا عن تسجيل 7439 إصابة جديدة جراء الفيروس ليصل إجمالي الإصابات الى 524675 إصابة في حين بلغ إجمالي الوفيات 12660 بعد الإعلان عن 213 وفاة جديدة.

وفي البرتغال تم الإعلان عن 2905 إصابات جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات 327976 بينما بلغ إجمالي الوفيات جراء الفيروس 5122 بعد الإعلان عن 81 وفاة جديدة.

وفي النمسا بلغ إجمالي الإصابات 308070 بعد تسجيل 2377 إصابة جديدة في وقت بلغ إجمالي الوفيات 4002 بعد تسجيل 105 حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

من جهتها سجلت هنغاريا 2219 إصابة جديدة جراء الفيروس ليبلغ إجمالي الإصابات 256367 في حين بلغ إجمالي الوفيات 6120 بعد تسجيل 136 وفاة جديدة.

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