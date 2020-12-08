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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأربعاء 23 ربيع الآخر 1442 الموافق لـ 09 كانون الأول 2020
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الأخبار
عبد اللهيان: إيران ستواصل دعمها لسورية في حربها على الإرهاب
عبد اللهيان: إيران ستواصل دعمها لسورية في حربها على الإرهاب
القطان خلال لقائه عبد الكريم: العلاقات المميزة بين سورية ولبنان أولوية لكلا الشعبين
مادورو يكشف عن محاولة لاغتياله يوم الانتخابات البرلمانية في فنزويلا
الصين تستدعي مسؤولاً بالسفارة الأمريكية لديها
دعوة إلى إضراب عام في الجولان المحتل غداً احتجاجاً على إقامة كيان الاحتلال مراوح توربينية
روسيا توضح بنود الاتفاق مع السودان حول مركزها اللوجستي على البحر الأحمر
جبهة النضال الشعبي الفلسطيني: استنهاض كل القوى لمواجهة الاحتلال
بدء أعمال مؤتمر علماء المقاومة… حسون: سورية ستبقى حاضنة المقاومة.. حمود: إدانة كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني
مجلس الوزراء: فرض أشد العقوبات بحق المتاجرين بالمواد المدعومة