عبد اللهيان: إيران ستواصل دعمها لسورية في حربها على الإرهاب

جدد مساعد رئيس البرلمان الإيراني حسين أمير عبد اللهيان التأكيد على مواصلة دعم بلاده لسورية في حربها ضد الإرهاب حتى تطهير أراضيها من رجسه وعودة الاستقرار إليها مشدداً في الوقت نفسه على أن العلاقات بين إيران وسورية استراتيجية وأخوية.

وقال عبد اللهيان في حديث متلفز إن “العلاقات بين البلدين تحظى بالأولوية وإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية شريك مهم واستراتيجي في المنطقة بالنسبة لسورية” لافتاً إلى أن زيارة الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين إلى طهران هي ترجمة حقيقية للعلاقة الاستراتيجية بين إيران وسورية.

وفي سياق أخر أعلن عبد اللهيان أنه “تم التعرف على بعض الجناة في جريمة اغتيال فخري زاده من قبل الأجهزة الأمنية وتم تحديد من أمروا بتنفيذ هذه الجريمة واعتقلوا وسيتلقون رداً حازماً يجعلهم يندمون على فعلتهم”.

وأشار عبد اللهيان إلى أنه ما يخص تفاصيل هذه العملية الاستخباراتية والأمنية التي ستتخذ للرد على هذه الشبكة سيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب من قبل الدوائر الأمنية المعنية المختصة.

وأعلنت وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية أواخر الشهر الماضي اغتيال فخرى زاده إثر عملية إرهابية تعرض لها قرب العاصمة طهران بينما كشف مسؤول في الإدارة الأمريكية أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يقف خلف هذه الجريمة.

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