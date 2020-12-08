القطان خلال لقائه عبد الكريم: العلاقات المميزة بين سورية ولبنان أولوية لكلا الشعبين

أكد رئيس “جمعية قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان ورئيس حركة الإصلاح والوحدة الشيخ ماهر عبد الرزاق متانة موقف محور المقاومة في المنطقة وتصديه للمخطط الأمريكي الصهيوني.

ودعا القطان خلال لقائه سفير سورية في لبنان علي عبد الكريم الحكومة اللبنانية للتنسيق مع الحكومة السورية والتعاون في المجالات كافة من أجل مصلحة اللبنانيين لأن سورية هي عمق لبنان، لافتاً إلى أن العلاقات المميزة بين البلدين هي أولوية لكلا الشعبين.

بدوره أكد الشيخ عبد الرزاق أن العلاقة بين سورية ولبنان لا تقتصر على علاقة الحدود والأرض بل هي علاقة المشروع والهدف الواحد فسورية كما لبنان في الخط الأمامي في مواجهة العدو الأمريكي والصهيوني حيث يشكلان معاً الدرع الصلب دفاعاً عن الأمة ومصالحها.

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