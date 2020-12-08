مادورو يكشف عن محاولة لاغتياله يوم الانتخابات البرلمانية في فنزويلا

كشف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه تم إعداد محاولة لاغتياله في يوم الانتخابات البرلمانية التي جرت في الـ6 من كانون الأول الجاري، مشيراً إلى أنه اضطر إلى تغيير جدوله الزمني.

ونقلت سبوتنيك عن مادورو قوله في مؤتمر صحفي تم بثه على موقع تويتر اليوم: لقد غيرت مركز الاقتراع الخاص بي لأن مصدراً موثوقاً في المخابرات الكولومبية تلقى معلومات حول التحضير لاغتيالي يوم الانتخابات.

وأضاف أن رئيس كولومبيا إيفان دوكي كان من بين الذين كانوا يستعدون لقتلي.

وكان الحزب الاشتراكي الفنزويلي الموحد أعلن أمس فوزه بانتخابات الجمعية الوطنية “البرلمان” بنسبة 67 بالمئة بينما أعلن الرئيس مادورو أمس الأول تأييد فكرة إطلاق حوار سياسي واسع عقب الانتخابات البرلمانية في بلاده يشمل المعارضة غير البرلمانية التي رفضت المشاركة في الانتخابات وأن هذا الحوار سيسمح بتحديد سبل الانتعاش الاقتصادي.

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