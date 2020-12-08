الصين تستدعي مسؤولاً بالسفارة الأمريكية لديها
استدعى نائب وزير الخارجية الصيني تشنغ تسه قوانغ اليوم نائب رئيس البعثة الأمريكية بالسفارة الأمريكية في الصين روبرت فوردن لتقديم احتجاج رسمي وإدانة شديدة لما تسمى العقوبات الأمريكية ضد مسؤولين بارزين في اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني.
ونقلت وكالة شينخوا الصينية عن تشنغ تسه قوله في بيان: إن تحرك الجانب الأمريكي انتهك بشدة القواعد الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية وتدخل في الشؤون الداخلية للصين وأضر بالعلاقات الصينية الأمريكية.
وأضاف إن الصين تعرب عن استيائها الشديد وإدانتها القوية لهذه التحركات” ووصفها أنها عمل شائن وبلا ضمير.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أعلنت أمس عن فرض عقوبات على 14 نائباً بارزاً في اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني تشمل تجميد أي أصول قد يمتلكونها على الأراضي الأمريكية ومنعهم من السفر إلى الولايات المتحدة وهو عمل أدانته الصين بشدة ووصفته بأنه “بلطجة سياسية”.
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