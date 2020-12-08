أهالي الجولان العربي السوري المحتل يعلنون إضراباً عاماً غداً الأربعاء والتوجه إلى أراضيهم التي تخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإقامة المراوح الضخمة عليها لإسقاط المخطط

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الثلاثاء 22 ربيع الآخر 1442 الموافق لـ 08 كانون الأول 2020
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روسيا توضح بنود الاتفاق مع السودان حول مركزها اللوجستي على البحر الأحمر
جبهة النضال الشعبي الفلسطيني: استنهاض كل القوى لمواجهة الاحتلال
بدء أعمال مؤتمر علماء المقاومة… حسون: سورية ستبقى حاضنة المقاومة.. حمود: إدانة كل أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني
مجلس الوزراء: فرض أشد العقوبات بحق المتاجرين بالمواد المدعومة
الاحتلال التركي ومرتزقته يواصلون عمليات التنقيب عن الآثار في منطقة رأس العين المحتلة
مقتل وإصابة مسلحين من (قسد) خلال هجمات على تحركاتهم في ريف دير الزور
الصين وكوريا الجنوبية.. علاقة إستراتيجية واعدة
تعمق النزعة الانفصالية عند أغلبية أعضاء "ناتو"
مرتزقة الاحتلال التركي يعتدون بالقذائف والرشاشات على قرى في ريف الحسكة
معمل أحذية مصياف يتحدى نقص العمالة ويبيع بثلاثة مليارات ليرة