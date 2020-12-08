آخر تحديث: 2020-12-08 20:26:19
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أهالي الجولان العربي السوري المحتل يعلنون إضراباً عاماً غداً الأربعاء والتوجه إلى أراضيهم التي تخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإقامة المراوح الضخمة عليها لإسقاط المخطط

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التصنيفات: آخر الأخبار,أهم الأخبار

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