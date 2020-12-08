٣٠ حالة يرقان في قطنا تعالج منزلياً

ألين هلال:

أكد الدكتور ياسين نعنوس مدير صحة ريف دمشق لـ(تشرين) أن هناك ٣٠ حالة التهاب فيروس كبد إنتاني المعروف بـاليرقان في مدرستين بقطنا.

موضحاً أن سبب المرض إما الطعام أو الماء، ونتيجة التعاون بين( الصحة) و (البلدية) و(وحدة المياه)، تبين أن المياه غير مقبولة جرثومياً ضمن شبكة المياه الأساسية، وليس ضمن خزانات المدرسة، إذ يتم تنظيف الخزانات وتعقيمها وتعبئتها من خلال صهاريج.

ولدى سؤاله عن وجود حالات في مشفى قطنا بيّن د.نعنوس أن الحالات موجودة ضمن مدرستين في إحداهما ١٩ حالة و ١١ في أخرى، وهي أعداد قليلة بالنسبة لمدارس تحوي ٦٠٠ طالب، كما أنها حالات تعالج منزلياً، وضمن الإجراءات التي تتخذ عند الإصابة باليرقان، مشيراً إلى أن مشفى قطنا هي مشفى عزل لمرضى (كورونا)، وحالياً لاتحوي أي حالة سواء (كورونا) أو التهاب كبد.

ونوه بضرورة أخذ المعلومة من مصادرها والابتعاد عن اعتماد وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للمعلومات.

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