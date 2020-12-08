روسيا توضح بنود الاتفاق مع السودان حول مركزها اللوجستي على البحر الأحمر

أكدت روسيا أنه بإمكان سفنها المزودة بمحطة للطاقة النووية الوجود في المركز اللوجستي للبحرية الروسية الجاري إنشاؤه على ساحل السودان على البحر الأحمر.

وذكرت وكالة نوفوستي للأنباء أن الاتفاق المنشور على بوابة المعلومات القانونية الروسية ينص على أنه “في آن واحد لا يسمح لأكثر من اربع سفن تابعة للبحرية الروسية بما في ذلك السفن الحربية التي تعمل بالطاقة النووية بالوجود في المركز اللوجستي شريطة مراعاة معايير السلامة النووية والبيئية”.

وينص الاتفاق كذلك على أنه يتعين على روسيا إخطار الجانب السوداني قبل 12 ساعة من دخول سفنها و3 ساعات قبل مغادرتها من هناك.

ووقعت روسيا والسودان في الاول من الشهر الجاري اتفاقا لإنشاء مركز لوجستي بحري على ضفاف البحر الأحمر يكون قادرا على استيعاب السفن المزودة بتجهيزات نووية مع مراعاة متطلبات السلامة النووية والبيئية على ألا يزيد عدد السفن الراسية فيه في وقت واحد على أربع وألا يتجاوز الحد الأقصى لعدد أفراد المركز 300 شخص.

ووفق تصريحات الجانبين فإن المركز اللوجستي الروسي في السودان “يتوافق وجوده مع أهداف الحفاظ على السلم والاستقرار في المنطقة ويحمل طابعا دفاعيا وليس موجها ضد دول أخرى” ومدة الاتفاق 25 سنة قابلة للتجديد تلقائيا لفترة 10 سنوات متتالية في حال عدم إخطار أي من الطرفين خطيا بنيته إنهاء الاتفاق.

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