التشكيلة المتوقعة لمواجهة برشلونة ويوفنتوس

يستضيف ملعب “كامب نو” مساء اليوم، المباراة المرتقبة بين فريق برشلونة الإسباني وضيفه يوفنتوس الإيطالي، في ختام مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وتبدأ المباراة في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينيتش، ويديرها حكم الساحة الدولي الألماني توبياس شتيلر.

ومن المتوقع أن يخوض النجمان البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي هذه المباراة منذ البداية، بالرغم من أن الفريقين حسما تأهلهما إلى دور الـ16 للبطولة الأوروبية “التشامبيونز ليغ”.

وفيما يلي التشكيلة المتوقعة لطرفي هذه المباراة المرتقبة:

التشكيلة المتوقعة لبرشلونة:

لحراسة المرمى: تير شتيغن

للدفاع : سيرجينو ديست، فرينكي دي يونغ، كليمونت لينغليه، جوردي ألبا

للوسط: ميراليم بيانيتش، سيرجيو بوسكيتس، بيدري

للهجوم : فيليبي كوتينيو، أنطوان غريزمان، ليونيل ميسي

التشكيلة المتوقعة لفريق يوفنتوس:

لحراسة المرمى: تشيزني

لخط الدفاع: دانيلو، ماتياس دي ليخت، ليوناردو بونوتشي، أليكس ساندرو

لخط الوسط: ديان كولوسيفسكي، آرثر ميلو، أدريان رابيو، كييزا

لخط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ألفارو موراتا.

وسيتنافس فريقا برشلونة ويوفنتوس، مساء اليوم الثلاثاء، على صدارة المجموعة بعد أن ضمنا تأهلهما مبكرا إلى دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وحقق الفريق الكتالوني 5 انتصارات متتالية من ضمنها على يوفنتوس (2-0) في عقر داره، في غياب رونالدو الذي حرمه فيروس كورونا من مواجهة ميسي.

ويتصدر برشلونة قائمة المجموعة السابعة (G) بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، متفوقا بفارق 3 نقاط على يوفنتوس، ومن ثم دينامو كيف الأوكراني وفرينسفاروش الهنغاري، صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب، وسيتنافسان فيما بينهما على المركز الثالث المؤهل إلى الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”.

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