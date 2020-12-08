بمشاركة سورية.. انطلاق منافسات أولمبياد الفيزياء العالمي البديل

بمشاركة سورية انطلقت اليوم منافسات أولمبياد الفيزياء العالمي البديل (2020 IdPhO) الذي تنظمه روسيا عن بعد بمشاركة نحو 50 دولة.

وتتضمن المنافسات وفق بيان لهيئة التميز والإبداع جولتين من الاختبارات نظرية وعملية مدة كل واحدة منها خمس ساعات متواصلة حيث تقام الاختبارات النظرية اليوم فيما تقام الاختبارات العملية يوم الخميس 10-12-2020.

وأوضحت الهيئة أن كل فريق يشارك من دولته من خلال التواصل المباشر عبر الإنترنت ووفقاً للمعايير المطلوبة من قبل اللجنة العلمية في الدولة المنظمة والربط المباشر عبر التصوير المتنوع لقاعة الاختبار وأداء المشاركين مبينة أن الفريق السوري يضم خمسة أعضاء من طلاب الأولمبياد العلمي السوري هم عمر برهاني، بشير الرفاعي، عبد الله الحصني، صبحي أبو ردان وعبد العزيز الجربي.

وتتناول اختبارات أولمبياد الفيزياء عدة محاور هي /الميكانيك والترموديناميك والكهرباء والمغناطيسية والأمواج والمادة والإشعاع والنسبية/ وتحمل المشاركة فيها فائدة كبيرة لمواهب الأولمبياد بخوض الأجواء العلمية العالمية ومنافسة أقويائها والحفاظ على الحضور السوري في أكبر ميادين العلم الدولية والعالمية والتطلع لإحراز المزيد من الإنجازات التي بلغت خلال العام الحالي أقصاها وهي 40 إنجازاً ما بين ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية وشهادات تقدير.

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