جبهة النضال الشعبي الفلسطيني: استنهاض كل القوى لمواجهة الاحتلال
أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ضرورة استنهاض كل القوى الفلسطينية لإطلاق انتفاضة شعبية جديدة لمواجهة الاحتلال الصهيوني وحماية القضية الفلسطينية من المخاطر التي تهددها في المرحلة القادمة.
وأوضحت الجبهة في بيان بمناسبة الذكرى الـ 33 للانتفاضة الفلسطينية “انتفاضة الحجارة” أن الوضع الفلسطيني بحاجة إلى مراجعة نقدية شاملة وفسح المجال أمام الشعب الفلسطيني وقواه لتجديد خياراته الوطنية للوقوف بوجه كل المخططات الصهيوأمريكية وضرورة التصدي لخطوات التطبيع ونبذ أوهام التسوية مع كيان الاحتلال كونه يشكل غطاء لجرائمه ويشجعه على تنفيذ عدوانه ومخططاته الإجرامية والاستيطانية.
ونبهت الجبهة إلى ضرورة الحذر من سياسة التضليل الجديدة لبعض الأنظمة العربية، مشددة على أهمية تعزيز الترابط مع دول وقوى محور المقاومة والاتفاق على رؤية استراتيجية موحدة تجدد مسيرة النضال الوطني الفلسطيني وتحمي القضية الفلسطينية وتحرر الأرض وتعيد الحقوق إلى الشعب الفلسطيني.
وانطلقت الانتفاضة الفلسطينية الأولى في الثامن من كانون الأول من عام 1987 ميلادي.
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