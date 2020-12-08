جبهة النضال الشعبي الفلسطيني: استنهاض كل القوى لمواجهة الاحتلال

نشر قبل 20 ساعة

تتابعون في تمام الساعة العاشرة مساء.. كلمة الرئيس الأسد خلال مشاركته في الاجتماع الدوري الموسع الذي تعقده وزارة الأوقاف في جامع العثمان.. وذلك على منصة رئاسة الجمهورية على فيسبوك بالتزامن مع بثها على قناة نور الشام ومقتطفات منها على الفضائية السورية بعد نشرة الأخبار الرئيسية