طرح 20 طناً من الحمضيات في صالات (السورية للتجارة) في السويداء

السويداء- سهى الحناوي

طرح فرع المؤسسة السورية للتجارة في السويداء 20 طناً من الحمضيات في عدد من صالاته تم استجرارها من محافظة اللاذقية بسعر حوالي 6 ملايين ليرة بهدف تأمين المادة للمواطنين بأسعار مناسبة.

وذكر مدير فرع المؤسسة- عاصف حيدر في تصريح لـ «تشرين» أنه تم توزيع الحمضيات على صالات ومنافذ البيع بمدينة السويداء بأنواع مختلفة مثل: الشومة 525 ليرة، والليمون الحامض 630 ليرة، والكرمنتينا 710 ليرة، إضافة لنوع أبو صرة 735 ليرة، كما سيتم تسيير سيارات جوالة اليوم ضمن المدينة، إضافة لإرسال كميات لمنافذ البيع في ريف المحافظة وذلك بأسعار مخفّضة عن السوق.

وأشار حيدر إلى أن فرع المؤسسة يعمل على استجرار كميات إضافية من الحمضيات خلال الفترة القادمة بهدف التدخل الإيجابي في الأسواق وتأمينها بأسعار مناسبة للمواطنين، لافتاً إلى أنه تم تسويق حوالي طن من مادة الزبيب إلى محافظة دمشق و 500 كيلو لزوم محافظة طرطوس بسعر 2150 ليرة للكيلو الواحد، وتتم المتابعة مع فروع المحافظات من أجل تأمين حاجتهم من المادة.

وبالنسبة للتفاح ذكر مدير فرع المؤسسة أنه سيتم توزيع المادة بدءاً من الأسبوع القادم وطرحها في منافذ البيع بأسعار تتراوح بين 600- 950 ليرة حسب النوع..وعن تحضيرات (السورية للتجارة) لأعياد الميلاد ورأس السنة تم طرح أنوع جديدة من المشروبات، إضافة لطرح مواد غذائية ومنزلية وكهربائية، ودخان بأنواعه.

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