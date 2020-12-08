323 وفاة و32011 إصابة جديدة بكورونا في إيران

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 323 وفاة و32011 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء “فارس” للأنباء عن المتحدثة باسم الوزارة سيما سادات لاري قولها إن إجمالي عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 1062397 شخصاً فيما وصل مجموع المتعافين إلى 754242 شخصاً والمتوفين إلى 50917 حالة.

وأشارت المتحدثة إلى أنه تم لحد الآن إجراء 6 ملايين و477 ألفاً و718 اختباراً للكشف عن الإصابة بالفيروس في مختلف أنحاء البلاد.

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