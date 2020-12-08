الميادين تعاني ضعف إيراداتها وموازنتها.. وعملها البلدي (يتعكّز) !

دير الزور- عثمان الخلف

مع تزايد عودة الأهالي العائدين إلى بيوتهم في مدينة الميادين فإن الوضع الخدمي يحتاج مبادرات تُلبي احتياجات المدينة الضاغطة، فشكوى الأهالي مستمرة ولاسيما ما يتصل بتراكم القمامة ومشكلات الصرف الصحي والحفريات التي خلفّها الإرهاب في الشوارع،.

رئيس مجلس مدينة الميادين – علاي السوادي وفي معرض رده على الشكاوى أكد لـ« تشرين » أن الإشكالية التي تقف أمام إمكانية توفير الخدمات كما يجب تكمن في ضعف الموازنة الماليّة للعمل البلدي فبرغم أن الموازنة زادت عن العام المنصرم 24 مليون ليرة لتصبح 124مليوناً للعام 2021 غير أنها قليلة إذا ما قُورنت بالأعمال الموكلة لنا.

إن ما يذهب لسد باب كتلة الرواتب والأجور والتعويضات يأتي بالنسبة الغالبة التي تصل إلى70% ناهيك بالنفقات الإدارية والتحويلية و باب الديون والالتزامات.

أما الإيرادات – والكلام للسوادي – فلا يردنا سوى رسم مقابل الخدمات يفرض على أصحاب المحلات في الأسواق التجارية بقيمة من 1000 – 3000 ليرة لقاء ترحيل القمامة، مجلس المدينة فقد أبرز موارده الخدميّة والمتمثلة بسوق المواشي والذي كان يرفد موازنته بأكثر من 75% من خلال تأجير المحلات التجارية وحركة البيع والشراء الجارية فيه.

مٌبيناً أنه لسد باب نقص الإيرادات قمنا بتجهيز بعض المحلات العائدة ملكيتها للمجلس لاستثمارها، وأعيد افتتاح كراج «السرافيس» بعد تأهيله بتكلفة عقدية وصلت إلى 200 ألف ليرة.

وأشار رئيس مجلس مدينة الميادين إلى أن نقص الآليات هو السبب الرئيس لتكدس القمامة والنفايات، فعملنا يفتقد وجود ضاغطة قمامة، وكل ما نملكه هو جرار وقلاب وصهريج مياه و« تركس » خُصص مؤخراً من محافظة دير الزور، مقارنة بما كان لدى المجلس من آليات قُبيل الأحداث وصلت إلى 35 آلية تقوم بالعمل، وقد تعرض للسرقة والتخريب من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، ولحل هذه المشكلة جرى تخصيص أكثر من 22 مكباً للقمامة يجري ترحيلها على مراحل، علماً أن أعداد العمال القائمين على هذا العمل لا يُجاوز 40 عاملاً، بينما ترحيل الأنقاض والردميات إضافة للنفايات فتم عن طريق عقود مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي Undp، حيث جرى ترحيل 3 آلاف متر مكعب بداية العام، و 4 آلاف متر مكعب شارف عقدها على الانتهاء.

وعن شبكة الصرف الصحي والحفريات في الطرق أفاد «السوادي » بأنها تحتاج صيانة كاملة و استبدال البعض منها لتعرضها للتخريب والدمار، وكان مقرراً التعاقد مع فرع شركة المشاريع المائية لتنفيذ مشروع للصرف الصحي بطول 300 متر حيث قُدمت الكشوف التقديرية من قبل الخدمات الفنيّة ورُفعت النسب حسب طلب المشاريع المائية إلى 12% غير أنها رفضت ذلك مُعللة بارتفاع الأسعار، وحالياً سنقوم بالإعلان من جديد عن المشروع عن طريق المحافظة، وجارٍ التعاقد مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي undp لتنفيذ مشروع آخر للصرف بطول 320 متراً، وبالنسبة للطرق فقد جرى تزفيت الشارع الممتد من شعبة الحزب إلى دوار المصرف الزراعي بموجب عقد بتكلفة 50 مليون ليرة، فيما بقية العقد لترقيع بعض الشوارع.

هذا وطلب رئيس مجلس مدينة الميادين من الجهات كلها التعاون للعمل على عودة سوق المواشي للعمل لما له من فوائد كبيرة للمدينة، مؤكداً الاستعداد لمساعدة التجار بالعودة إليه حسب الإمكانات المتوفرة، مُتمنياً الالتزام بمواعيد وأمكنة إلقاء القمامة ريثما يتم تأمين الآليات اللازمة للعمل.

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