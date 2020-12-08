الاحتلال التركي ومرتزقته يواصلون عمليات التنقيب عن الآثار في منطقة رأس العين المحتلة

واصل الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين ممارساتهم الإجرامية المنظمة بحق التراث السوري، حيث بدؤوا بعملية تنقيب جديدة عن الآثار في تل حلف بمنطقة رأس العين المحتلة بريف الحسكة الشمالي.

وذكرت مصادر محلية لـ سانا أن الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية واصلوا انتهاكاتهم بحق الأوابد والتلال الأثرية السورية من خلال القيام بأعمال حفر وتنقيب عن اللقى الأثرية في منطقة رأس العين المحتلة بريف الحسكة الشمالي التي تعد من أغنى المناطق بالتلال الأثرية في المنطقة.

ولفتت المصادر إلى أنه تم تسجيل حالة تعد وحفر عشوائي في تل حلف الأثري ومعلومات عن استخراج لقى اثرية وفخارية في المنطقة وسرقتها وتهريبها إلى الأراضي التركية مبينة أن عملية البحث عن الآثار وسرقتها تتم بشكل ممنهج وتديرها الاستخبارات التركية التي تتحكم بالإرهابيين الذين يحتلون المنطقة.

وعمد الإرهابيون بتوجيه وقيادة علماء آثار ومنقبين أتراك وأمريكيين وفرنسيين خلال السنوات السابقة من عمر الحرب العدوانية على سورية إلى التنقيب في المواقع الأثرية وسرقة الكثير من اللقى فيها بغية تخريب التراث الثقافي السوري وتدميره ما يشكل جريمة حرب تضاف إلى ما ارتكب من جرائم بحق الشعب السوري وتاريخه وحضارته.

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