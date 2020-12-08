بكين ترد على عقوبات واشنطن: سنتخذ إجراءات جوابية حازمة

أدانت وزارة الخارجية الصينية العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على مسؤولين بارزين في اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب الصيني وقرارها بيع أسلحة جديدة إلى تايوان.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أعلنت أمس عن فرض عقوبات على 14 نائباً بارزاً في اللجنة تشمل تجميد أي أصول قد يمتلكونها على الأراضي الأمريكية ومنعهم من السفر إلى الولايات المتحدة كما أعلنت عن صفقة اسلحة بقيمة 280 مليون دولار إلى تايوان.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن المتحدثة باسم الوزارة هوا تشون يينغ قولها في مؤتمر صحفي اليوم: إن الصين تنوي اتخاذ إجراءات جوابية حازمة وتدافع بقوة عن سيادتها ومصالحها الأمنية والتنموية.

وأضافت: إن الصين حكومة وشعبا تدين بقوة الغطرسة الأمريكية وتصرفاتها البعيدة عن العقلانية كما تطالب واشنطن بالتراجع عن صفقة بيع الأسلحة الأخيرة إلى تايوان، مؤكدة أن بلادها ستتخذ الرد الملائم على مثل هذه الخطوة.

وتابعت: إن بعض القوى المناهضة للصين في الولايات المتحدة تلتزم بعناد بعقلية الحرب الباردة وتحاول إثارة مواجهة أيديولوجية صينية أمريكية والإمعان في تقويض العلاقات الثنائية، مشيرةً إلى ان تلك التهجمات تمثل انتهاكا كاملا للمصالح الجوهرية لشعبي البلدين وتتعارض مع اتجاه التاريخ ومحكوم عليها بالفشل.

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