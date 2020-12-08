لافروف: روسيا والصين لن تخضعا لمحاولات إحياء “أحادي القطب”

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا والصين لن تخضعا لمحاولات الغرب إقامة نظام أحادي القطب.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن لافروف قوله اليوم في مؤتمر لمجلس أمناء المجلس الروسي للشؤون الدولية: إن الغرب يحاول بلا شك إحياء نظام أحادي القطب للنظام العالمي ولكن أقطاباً مثل الصين وروسيا لن تخضع له بالتأكيد.

وأشار لافروف إلى أن الاتحاد الأوروبي تبنى أمس نظام عقوبات جديداً لإرضاء الولايات المتحدة دون الاتصال بهيئات الأمم المتحدة، وقال ساخراً: لقد حصل الاتحاد الأوروبي مرة أخرى على ثناء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو من خلال الموافقة على حزمة آلية عامة لفرض عقوبات بذريعة حدوث انتهاكات حقوق الإنسان.

إلى ذلك قال لافروف: إن دول الغرب ولا سيما الولايات المتحدة تمارس ضغوطاً شديدة على الهند لإضعاف تعاونها العسكري مع روسيا وجرها إلى مواجهة مع الصين أيضاً.

وأوضح أن دولاً مثل الهند تتعرض لسياسة شرسة معقدة من جانب الغرب الذي يحاول دفعها في لعبة معادية للصين ويروج لاستراتيجيات المحيطين الهندي والهادئ في محاولة لإضعاف شراكتنا الوثيقة وعلاقاتنا الاستراتيجية المتميزة مع الهنود بشكل حاد.

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