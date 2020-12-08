هزة أرضية تضرب مدينة غرب إيران

ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر فجر اليوم مدينة قصر شيرين بمحافظة كرمانشاه غرب إيران.

ونقلت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية عن المؤسسة الجيو-فيزيائية بجامعة طهران قولها: إن الهزة وقعت على بعد 12 كم من مدينة قصر شيرين وعلى عمق 10 كم عن سطح الأرض.

بدوره قال حاكم مدينة قصر شيرين مراد علي تاتار: إنه وفور وقوع الهزة توجهت عدة فرق لتفقد المدينة وبعض القرى، موضحاً أنه لم ترد حتى الآن أي تقارير بوقوع خسائر بشرية أو مادية جراءها.

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