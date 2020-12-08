تفاقم وباء كورونا في أمريكا.. وحملة تلقيح في بريطانيا

تقرير إخباري:

تتفاقم إصابات كورونا في الولايات المتحدة وبريطانيا حيث تستعد الدولتان لبدء حملات التلقيح مع الاستمرار في فرض الإجراءات الاحترازية فقد فرض حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية العزل الصحي مجدداً، مع تسجيل 200 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا خلال أربع وعشرين ساعة يوم الجمعة الماضي وبموازاة ارتفاع أعداد الوفيات بالجائحة في كامل الولايات المتحدة، لتبلغ 282 ألف وفاة وأكثر من 14 مليون إصابة مسجلة، حيث أعلنت السلطات أن البلاد دخلت في مرحلة ينتقل فيها الفيروس على مستوى عال.

يأتي ذلك في وقت تبدأ فيه بريطانيا إطلاق أول حملة تطعيم مكثفة في العالم مستخدمة لقاح شركتي “فايزر وبايونتك” وهي التي سجلت 61245 وفاة بسبب كوفيد19، وتبدأ عملية التطعيم اليوم الثلاثاء في إنكلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية.

ففي الولايات المتحدة، يتفاقم انتشار وباء كوفيد19، حيث فرض العزل الصحي على نحو عشرين مليون شخص في جنوب كاليفورنيا مجدداً كما فرض الحاكم الديمقراطي لولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم تدابير الإغلاق الجديدة هذه بموجب قاعدة تنص على أنه عندما تكون 85% من أسرة وحدات العناية المركزة مشغولة، يُطلب من السكان البقاء في منازلهم، وتُغلق معظم الشركات وتُحظر الاجتماعات بين الأسر المختلفة.

ومثل سائر أنحاء البلاد، تواجه كاليفورنيا موجة ثالثة من الوباء مع تسجيل أكثر من 200 وفاة خلال 24 ساعة في الولاية يوم الجمعة الماضي، مقارنة بمتوسط 14 وفاة يومية في أوائل تشرين الثاني.

وما زالت الولايات المتحدة أكثر الدول تضرراً من الوباء مع أكثر من 282 ألف وفاة من أصل أكثر من 14 مليون إصابة مسجلة، وحذرت السلطات الصحية الأمريكية من أن “الولايات المتحدة دخلت مرحلة ينتقل فيها الفيروس على مستوى عال”.

وفي المملكة المتحدة، يبدأ اليوم الثلاثاء إعطاء الجرعات الأولى من اللقاح في إنكلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية، ولكن سيتعين على غالبية سكان المملكة المتحدة الانتظار حتى عام 2021 لأخذ اللقاح، مع إعطاء الأولوية لنزلاء دور المسنين والعاملين فيها، يليهم مقدمو الرعاية الصحية وأولئك الذين تزيد أعمارهم على 80 عاماً.

وقال ستيفن بويس مدير خدمة الصحة العامة في المملكة المتحدة: إن توزيع اللقاح سيكون “أشبه بماراثون وليس بسباق الجري السريع”.

والمملكة المتحدة التي سجلت على الأقل 61245 وفاة هي أول من أعطى الضوء الأخضر للقاح شركتي “فايزر وبايونتِيك”. ومن المتوقع أن تصدر وكالة الأدوية الأوروبية رأيها بشأن هذا اللقاح..

وتعد الحملة المقبلة حاسمة بالنسبة لحكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون التي تعرضت لانتقادات شديدة بسبب إدارتها السيئة لأزمة الوباء. وذكرت الصحف البريطانية أن الملكة إليزابيث الثانية البالغة من العمر 94 عاماً وزوجها الأمير فيليب البالغ 99 عاماً سيحصلان على اللقاح قريباً. وقد يحصل ذلك في مكان عام لتشجيع الناس على الاقتداء بهما.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن رئيس الوزراء البريطاني قوله: إن هذا اليوم يعد خطوة هائلة جداً في مكافحة المملكة المتحدة للفيروس” داعياً في الوقت نفسه لمواصلة احترام القيود التي فرضت لأن التلقيح على نطاق واسع سيتطلب وقتاً.

من جانبه أكد مدير هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية ستيفن بويس أن حملة التلقيح هذه هي الأكبر بتاريخ نظام الرعاية الصحية واصفا إياها بـ”الماراثون ضمن بلاد يبلغ عدد سكانها 66 مليون نسمة”.

وستسلم “فايزر- بايونتِيك” كندا 249 ألف جرعة لقاح بحلول نهاية الشهر وفق ما أعلن رئيس وزرائها جاستن ترودو.

وتخطط بلجيكا وفرنسا وإسبانيا لحملات تطعيم في كانون الثاني، بدءاً بالفئات الأكثر ضعفاً.

وكانت روسيا بدأت السبت الماضي بإعطاء لقاح “سبوتنيك- 5” لأخصائيين اجتماعيين وللعاملين في المجال الطبي والمعلمين في موسكو، وإن كان هذا اللقاح الروسي ما زال في المرحلة الثالثة والأخيرة من التجارب السريرية.

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية: إن التطعيم ضد كوفيد19 لا ينبغي أن يكون إلزامياً، إلا في ظروف مهنية محددة.. وقال مايكل راين مدير الطوارئ الصحية بالمنظمة، في مؤتمر صحفي:إن وصول اللقاحات هو “نبأ سار”، مؤكداً أنه من الضروري شرح “فوائد” اللقاحات على نحو أفضل بدلاً من جعل التطعيم إلزامياً.

وقالت كيت أوبراين مديرة قسم التحصين واللقاحات في المنظمة: “لا أعتقد أن الإلزام هو السبيل الصحيح”، مشيرة إلى أن “التجربة أظهرت أنه عندما أرادت بعض الدول جعل بعض اللقاحات إلزامية، لم تحصل على النتيجة المأمولة”.

وفي المكسيك سجلت 6399 إصابة و357 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال “الساعات الأربع والعشرين الماضية”. وذكرت وزارة الصحة المكسيكية أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد ارتفع إلى مليون و182249 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 110074 حالة.

وفي ألمانيا أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى مليون و197709 إصابات بعد تسجيل 14054 إصابة جديدة كما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 19342 حالة بعد تسجيل 423 وفاة جديدة. أما في كوريا الجنوبية فقد أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن تسجيل 594 إصابة جديدة بالفيروس أمس ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 38775 إصابة وعن 3 حالات وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 552 حالة. ودعا الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن إلى التوسع في إجراء فحوصات الكشف عن المرض وزيادة تتبع المخالطين للمصابين فيما تكافح البلاد أكبر موجة لتفشي المرض.

بدورها سجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين 12 إصابة جديدة بالفيروس أمس نزولاً من 15 إصابة في اليوم السابق، وقالت: إن 10 من الحالات الجديدة جاءت من الخارج. مضيفة: إن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي بـ”كوفيد 19″ يبلغ الآن 86646 حالة بينما لا يزال عدد الوفيات من دون تغيير عند 4634 حالة.

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